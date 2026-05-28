Відпочинок завершився лікарнею: біля "Буковелю" отруїлися десятки школярів

У селі Поляниця поблизу курорту "Буковель" масово отруїлися школярі з Тернополя, які приїхали на відпочинок. На погане самопочуття скаржилася більшість дітей, а 4 підлітків госпіталізували до лікарні.

Після інциденту поліція відкрила кримінальне провадження, а Держпродспоживслужба виявила порушення під час перевірки готелю. Про це пише ZAXID.NET з посиланням на матір однієї з потерпілих Галину Ратушняк.

Що відомо про масове отруєння?

Інцидент стався у готелі Naciku в селі Поляниця Івано-Франківської області. Відпочинок для десятикласників Тернопільської школи №3 організували батьки учнів.

За словами Галини Ратушняк, уночі 24 травня її доньку госпіталізували до реанімації з гострим отруєнням. Жінка розповіла, що симптоми отруєння мали 21 дитина з 26 школярів. Діти скаржилися на нудоту, блювання та діарею, а чотирьох підлітків через тяжкий стан доставили до лікарні.

Медики діагностували у школярів гострий гастроентероколіт.

Відпочинок дітей у Карпатах перетворився на масове отруєння. На жаль, поїздка завершилася лікарнею. Четверо дітей зараз проходять лікування в інфекційних відділеннях лікарень Тернополя,

– повідомила Галина Ратушняк.

За словами жінки, діти заселилися до готелю ввечері 22 травня, там же вечеряли та снідали наступного дня. Уже після обіду школярам стало зле.

"Донька їла яйця, нагетси. Це те, що давали в готелі. Діти ніде більше не харчувалися, оскільки все було оплачено", – зазначила мати школярки.

Після інциденту батьки викликали поліцію та представників Держпродспоживслужби, аби офіційно зафіксувати випадок. За словами Галини Ратушняк, у готелі також відмовилися надати фіскальний чек про оплату проживання та харчування, натомість видали лише накладну без печатки.

Отруєння у готелі Карпат / Фото Галина Ратушняк

Що знайшла Держспоживслужба після перевірки?

Начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Леся Семанчук повідомила, що під час позапланової перевірки у закладі виявили порушення.

Наші спеціалісти виїхали в заклад 25 травня з позаплановою перевіркою. Вони відібрали продукти, на які скаржилися школярі, взяли проби води та змиви на харчоблоці. Наразі дослідження тривають. Після отримання результатів ми зможемо точніше сказати, що було причиною захворювання,

– заявила вона.

За словами посадовиці, у готелі не контролювали температурний режим холодильників, а також не впровадили систему HACCP, яка є обов'язковою для закладів громадського харчування в Україні з 2019 року.

Крім того, підприємець, який забезпечував харчування, не був зареєстрований як оператор ринку харчових продуктів.

У поліції Івано-Франківської області повідомили, що після інциденту відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Після розголосу ситуації у пресслужбі курорту "Буковель" заявили, що готель Naciku не має стосунку до самого курорту, хоча використовує географічну прив'язку до нього.

"Готель Naciku неправомірно використовує географічну привʼязку до відомого курорту, але знаходиться на території села Поляниці", – заявили у відділі комунікації курорту. У самому готелі журналістам повідомили, що наразі не коментують ситуацію.

Що відомо про інші подібні випадки?

Ще взимку 2026 року у "Буковелі" туристи масово скаржилися на симптоми гострих кишкових інфекцій після відпочинку на курорті. Люди повідомляли про нудоту, блювання, діарею, високу температуру та сильну слабкість, а в соцмережах публікують фото і відео з лікарень та карет швидкої допомоги.

Багато відпочивальників припускали, що йдеться про ротавірусну інфекцію, хоча офіційного підтвердження цьому не було. За словами туристів, навіть використання бутильованої води та антисептиків не допомогло уникнути зараження.

Серед тих, хто захворів, опинилася й відеопродюсерка BBC News Україна Галина Якушко. Вона розповіла, що на четвертий день відпочинку їй стало настільки погано, що до лікарні її доставила швидка допомога. За словами журналістки, у медзакладі було багато пацієнтів з однаковими симптомами, однак чіткий діагноз тоді не встановили.

Водночас у Держпродспоживслужбі Івано-Франківської області повідомили про два офіційні звернення щодо можливих харчових отруєнь у закладах "Буковеля" та заявили, що готували позапланові перевірки ресторанів.