Франція та Німеччина запропонують європейським партнерам ввести додаткові санкції проти Росії за ситуацію з Олексієм Навальним. Париж та Берлін засуджують отруєння опозиційного політика бойовою речовиною "Новачок".

Раніше інформацію про те, що Навального отруїли "Новачком" підтвердила Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХО), нагадують на сайті Міністерства закордонних справ Франції.

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Франція та Німеччина неодноразово закликали РФ розслідувати обставини отруєння Навального та назвати винних.

Росія наразі не надала переконливих пояснень. У цьому контексті ми вважаємо, що для отруєння Навального немає жодного правдоподібного пояснення, крім відповідальності та причетності РФ,

– йдеться у заяві.

Відповідно до цього, Париж та Берлін ініціюють додаткові санкції. Пропозиції скерують європейським партнерам. "Ці санкції будуть націлені на людей, яких ми вважаємо відповідальними за цей злочин і порушення міжнародних стандартів, а також на учасників програми "Новачок", – уточнюють у заяві.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас розповів, що санкції за отруєння Навального введуть на підставі висновків Організації по забороні хімічної зброї.

Зверніть увагу! У Володимира Путіна кажуть, що ОЗХО робить загальні заяви про отруєння, які потребують підтвердження професійною інформацією. Більше про отруєння Навального читайте за посиланням.