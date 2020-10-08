Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) передала Німеччині фінальну версію звіту у справі про отруєння Олексія Навального, згідно з яким російський опозиційний політик був отруєний забороненим інгібітором холінестерази. Далі читайте російською мовою.

По итогу имеется четыре независимых друг от друга экспертизы, каждая из которых дала одно и то же заключение – отравление было.

К теме Путин очень нервничает: еще раз об отравлении Навального

Причем не простое отравление, а отравление запрещенным отравляющим веществом, подпадающим под соглашения об уничтожении

Можно, конечно, провести и пятое, и восьмое исследование, но смысла в них уже нет.

Сейчас возможны 2 сценария развития ситуации:

– Запад громко обсудит, пошумит и выразив "обеспокоенность", наложит несколько рядовых санкций, после чего все как-то утрясется.

– Запад разозлится и введет санкции в полный рост.

Причем, причина для этого гораздо серьезнее, чем отравление внутреннего политического противника: в путинской РФ либо осталось не учтенное (а значит, сознательно сокрытое) боевое отравляющее вещество, числящееся уничтоженным, либо речь идет о не менее опасном явлении – подобное оружие перестало находиться под контролем государства, а потому им, технологиями производства и производственными мощностями завладели неустановленные частные лица, применяющие оружие массового поражения в своих, частных интересах.

Сегодня они применили его по конкретному человеку, завтра – по парижскому метро.

Причем это не вымысел и не голливудский боевик – Великобритания уже столкнулась с подобным и была вынуждена обеззараживать целый город после применения аналогичного вещества.

Рекомендуем Путин находится в тотальной ловушке, – Климкин об отравлении Навального

В любом случае речь идет уже о системном явлении, а не единичном случае.

Достаточно ли отравления Навального, чтобы начать реагировать – вот, пожалуй, ключевой вопрос, на который будет искать ответ Запад.