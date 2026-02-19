Масове захворювання нардепів: у Раді відповіли, чи пов'язано це з харчуванням у їдальні

Нещодавно народні обранці масово скаржилися на погане самопочуття, повідомлялося, що лікування для декого доходило до крапельниць. Через це у Верховній Раді навіть не проводилися засідання. Припускали, що отруєння депутатів могли бути спричинені харчуванням у їдальні парламенту.

Офіційна інформація щодо причин масового захворювання у Раді з'явилася 19 лютого. Так, Центр превентивної медицини Держуправління справами на підставі отриманих результатів розслідування відповів, чи могла їжа в їдальні Ради вплинути на стан депутатів.

Що спричинило захворювання депутатів?

Апарат Верховної Ради України оперативно відреагував на повідомлення про можливі випадки отруєння та негайно організував комплекс перевірок за участю профільних фахівців.

Спеціалісти провели повну інспекцію їдальні, зокремак перевірили працівників, документацію, продукти, технологію приготування страв, а також якість питної та технологічної води. Фахівці дійшли наступних висновків.

Захворювання народних депутатів України та працівників Апарату не пов'язані з харчуванням в їдальні Верховної Ради України,

– йдеться у повідомленні.

До лабораторних досліджень додатково залучили експертів Київського міського та обласного центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

За результатами ПЛР-тестування в усіх осіб, які здали аналізи, підтверджено один і той самий збудник. Мовиться про норовірус (гостра кишкова інфекція, яка швидко поширюється в закритих колективах контактно-побутовим та повітряно-краплинним шляхом).

Апарат ВРУ вжив низку додаткових заходів, щоб запобігти подальшому поширенню інфекції.

