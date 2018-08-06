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Отруєння шаурмою у Києві: кількість хворих різко зросла

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Кількість госпіталізованих через отруєння шаурмою у Києві зросла до 93 осіб
Кількість госпіталізованих через отруєння шаурмою у Києві зросла до 93 осіб / фото з відкритих джерел

Станом на 6 серпня у Києві кількість хворих на гостру кишкову інфекцію через вживанням шаурми становить 93 людини.

Про це інформує прес-центр Держпродспоживслужби.

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Кількість захворювань на гостру кишкову інфекцію, пов'язаних із вживанням шаурми, становить 93 випадки. Основні випадки фіксували в таких районах: Дарниця, "Річковий Порт" на Поштовій площі у Подільскому районі, станції метро "Харківська" та "Лісова", а також – проспект Оболонський,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у всі торгові точки неякісні продукти поставляв один суб'єкт господарювання, який здійснював реалізацію шаурми. Наразі його діяльність припинена.

У зв’язку із масовим отруєнням і задля попередження випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, Головне управління Держпродспоживслужби проводить моніторинг всіх торгових точок продажу вуличної їжі із залученням спеціалістів Державної служби праці України, Головного управління Національної поліції, Управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо про масштабне отруєння шаурмою у Дніпровському районі Києва. Тоді через неякісний продукт до лікарень міста потрапили 16 постраждалих. Пізніше кількість хворих почала різко зростати. Так, станом на 1 серпня було відомо про 70 госпіталізованих

Теги: Новини Києва отруєння
Джерело: 24 канал
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