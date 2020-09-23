Отруйний лист для Трампа: що вимагала відправниця
У відправці отруйного листа з рицином президенту США Дональду Трампу підозрюють мешканку Канади – 53-річну Паскаль Фер'є. Жінка обіцяла підібрати кращу отруту для американського лідера, або скористатись зброєю, якщо "лист з подарунком" не спрацює.
Фер'є заарештували на кордоні США та Канади. Її звинуватили у загрозі президенту. Про це повідомило агентство Assotiated Press, посилаючись на судові документи.
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Що Фер'є написала в отруйному листі для Трампа
Мешканка Канади у своєму листі назвала Трампа "потворним клоуном-тираном". Фер'є вимагала у нього забрати заяву на наступні вибори президента і здатись.
Тому я зробила вам "особливий подарунок", щоб ви прийняли рішення. Цей подарунок перебуває у цьому листі. Якщо це не спрацює, я підберу ефективніший рецепт отрути або скористаюся зброєю, коли зможу приїхати,
– цитує агенство витяг з записки.
Перший суд для Фер'є призначили на 22 вересня. Засідання відбулось в федеральному суді міста Буффало в штаті Нью-Йорк.
Кому ще Фер'є надіслала отруйні листи
За даними ФБР, з Канади відправили ще 6 аналогічних листів. Їх усіх перехопили співробітники ФБР. На листах знайшли відбитки пальців Фер'є.
Листи містили такі ж формулювання, які написали й для Трампа. Їх відправили співробітникам в'язниці округу Ідальго в Техасі. Саме там у 2019 році Фер'є відбувала покарання за незаконне носіння зброї та фальсифікацію держархівів.
Що таке рицин?Рицин – це дуже токсична білкова сполука. Її видобувають з рослини рицина звичайна. Цю отруту люблять використовувати терористи, адже вона має різні форми – порошок, гранули, дим, кислота. Проти рицину немає антидота. Якщо він потрапляє в тіло, то спричиняє внутрішні кровотечі в шлунку та кишківнику. Потім відмовляють печінка, селезінка та нирки. У такому випадку смерть неминуча. Щоб вбити людину достатньо лише 500 мікрограмів рицину.
Історія з отруйним листом Трампу: коротко
- Вперше Трампа намагались отруїти за допомогою рицину в 2018 році. Тоді отруйний лист відправив ветеран морських сил США Клайд Аллен.
- Через 2 роки Трампа хотіли отруїти знову. 19 вересня 2020 року ФБР повіломило, що перехопило листа з рицином, адресованого президенту США. Підозрілий конверт відправили з Канади.
- 22 вересня затримали підозрювану у відправці листа – нею виявилась канадійка Паскаль Фєр'є. При собі в неї був пістолет. Саме це й стало причиною для її арешту.