У відправці отруйного листа з рицином президенту США Дональду Трампу підозрюють мешканку Канади – 53-річну Паскаль Фер'є. Жінка обіцяла підібрати кращу отруту для американського лідера, або скористатись зброєю, якщо "лист з подарунком" не спрацює.

Фер'є заарештували на кордоні США та Канади. Її звинуватили у загрозі президенту. Про це повідомило агентство Assotiated Press, посилаючись на судові документи.

До теми Спроба отруїти Трампа: підозрювану жінку затримали на кордоні США та Канади

Що Фер'є написала в отруйному листі для Трампа

Мешканка Канади у своєму листі назвала Трампа "потворним клоуном-тираном". Фер'є вимагала у нього забрати заяву на наступні вибори президента і здатись.

Тому я зробила вам "особливий подарунок", щоб ви прийняли рішення. Цей подарунок перебуває у цьому листі. Якщо це не спрацює, я підберу ефективніший рецепт отрути або скористаюся зброєю, коли зможу приїхати,

– цитує агенство витяг з записки.

Перший суд для Фер'є призначили на 22 вересня. Засідання відбулось в федеральному суді міста Буффало в штаті Нью-Йорк.

Кому ще Фер'є надіслала отруйні листи

За даними ФБР, з Канади відправили ще 6 аналогічних листів. Їх усіх перехопили співробітники ФБР. На листах знайшли відбитки пальців Фер'є.

Листи містили такі ж формулювання, які написали й для Трампа. Їх відправили співробітникам в'язниці округу Ідальго в Техасі. Саме там у 2019 році Фер'є відбувала покарання за незаконне носіння зброї та фальсифікацію держархівів.

Що таке рицин? Рицин – це дуже токсична білкова сполука. Її видобувають з рослини рицина звичайна. Цю отруту люблять використовувати терористи, адже вона має різні форми – порошок, гранули, дим, кислота. Проти рицину немає антидота. Якщо він потрапляє в тіло, то спричиняє внутрішні кровотечі в шлунку та кишківнику. Потім відмовляють печінка, селезінка та нирки. У такому випадку смерть неминуча. Щоб вбити людину достатньо лише 500 мікрограмів рицину.

Історія з отруйним листом Трампу: коротко