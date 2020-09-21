Лист зі смертельною отрутою президентові США Дональду Трампу відправила жінка, вважають у ФБР. Її вже затримали при спробі перетнути кордон Канади та США, причому підозрювана мала при собі зброю.

Затримали підозрювану в спробі отруїти Трампа жінку

Ймовірну відправницю листа з рицином заарештували на прикордонному переході у штаті Нью-Йорк, коли вона спробувала заїхати до США з території Канади. Про це написали у CNN з посиланням на заяву правоохоронців.

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Під час затримання виявили, що жінка мала при собі пістолет. На жаль, це єдина деталь, яку повідомили про підозрювану та обставини її арешту. Відомо лише, що звинувачення висуватимуть прокурори у Вашингтоні.

У ФБР вважають, що саме ця жінка відправила лист до президента США Дональда Трампа з рицином – смертельною отрутою. Лист перехопили, адже кореспонденція глави держави не надходить до нього напряму, її сортують та перевіряють у спеціальному безпековому центрі.

У CNN також з'ясували, що лист надіслали поштою з Сент-Хуберта, що у штаті Квебек у Канаді. Ба більше, таких листів було декілька, усі вони прямували до різних державних установ США.

У поліції Канади підтвердили, що співпрацюють з ФБР у розслідуванні цієї справи. Але деталі розкривати відмовилися.

Що таке рицин? Це дуже токсична білкова сполука, видобута з рослини рицина звичайна. Її полюбляють використовувати терористи, адже отрута має різні форми (порошок, гранули, дим, кислота), а ще проти неї немає антидота.



Якщо рицин потрапляє в тіло, то спричиняє внутрішні кровотечі в шлунку та кишківнику й відмову печінки, селезінки й нирок. У такому випадку смерть неминуча. Лише 500 мікрограмів (розміром у головку шпильки) вбивають дорослу людину.

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