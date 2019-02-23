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      Отруйний газ на Майдані: чому життя активістів досі під загрозою

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      Революція Гідності закінчилась п'ять років тому, а до Небесної Сотні продовжують приєднуватися нові герої. Люди страждають від страшних хвороб і гинуть. Лікарі ж лише розводять руками, а окремі аналізи показують, що в організмах пацієнтів значно перевищені показники важких металів.

      Які симптоми з'являються в активістів

      П'ять років тому учасниками Революції гідності з останніх сил берегли Майдан від зачистки силовиків.

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      Серед них був і Сергій Самуляк. Тоді, в ніч на 19 лютого, він тричі втрачав свідомість від невідомих випарів.


      Сергій Самуляк

      Хлопця приводили до тями, він повертався до оборони. І лише через декілька місяців зрозумів, що втрачає здоров'я.

      Зір почав погіршуватись, були болі в суглобах. Не міг навіть нормально ходити. Потім на ногах почали вискакувати гулі, вони й досі там є,
      – розповів потерпілий.

      Схожі симптоми з'являлись в активістів й після сутичок із силовиками у Маріїнському парку 18 лютого. Ігор Демчишин розповів, що їх наслідки й досі даються в знаки. Окрім металевих труб і кийків правоохоронців закидали протестувальників гранатами з їдкими випарами.

      Що відомо про штурм Майдану та сутички у Маріїнському парку? Уночі з 18 проти 19 лютого силовикам вдалося захопити барикаду на Хрещатику, підпалити барикаду на вулиці Інститутській, табір протестувальників і Будинок профспілок. Єдиним бар'єром між силовиками і протестувальниками, яких витіснили до сцени на Майдані, став вогонь, який протестувальники підтримували усіма підручними засобами, а силовики гасили водометами. 

      18 лютого сутички між силовиками та євромайданівцями відбулися також у Маріїнському парку. Близько полудня з боку парку Слави до станції метро "Арсенальна" підійшли "тітушки", які отримали від працівників МВС автомати Калашникова, світлошумові гранати, гумові кийки та інші спецзасоби.

      Тож майданівці вирішили перевірити припущення, що проблеми зі здоров'ям саме від токсичних газів: десь п'ятеро осіб, були у Маріїнському парку, здали аналізи. У всіх них виявили талій.

      Ігор Демчишин
      Показник Демчишина в 74 рази перевищував норму

      Активісти об'єднались у громадську організацію, до якої входить понад 100 потерпілих. Звернулися до прокуратури, там розпочали розслідування. Слідчі стверджують, що напередодні лютневих подій до Києва завозили зброю з Росії. 

      З якими проблемами зіштовхується слідство

      Результатів експертизи вмісту цих гранат досі нема, хоч пройшло вже п'ять років. Крім того, треба довести, що отруєння виникли саме внаслідок подій на Майдані. Та характеристику симптомів активістів навіть не починали досліджувати. Як виявилось фахових токсикологів і обладнання в Україні немає.

      Ми шукаємо таких спеціалістів в Україні. Якщо не знайдемо, то звернемося до спеціалістів поза межами країни, зокрема думаємо про спеціалістів з Британії та Ізраїлю,
      – пояснив Олександр Ябчанка, речник Міністерства охорони здоров'я.

      Адвокат Павло Дикань є зазначив, що справа заходить в глухий кут ще й через неврегульоване законодавство. Навіть якщо знайдуть лікарів за кордоном суд може відхилити результати їхніх досліджень. Адже судовими експертами можуть бути лише особи, які працюють в державних установах.

      Сутички в Маріїнському парку
      Сутички в Маріїнському парку, 18 лютого 2014

      Та іноземна експертиза може допомогти отримати статус потерпілих у кримінальному проваджені та добитися хоча б якоїсь компенсації на лікування. Самі ж активісти понад усе прагнуть знати, які ж хімічні елементи присутні в їхньому організмі й чи можна вилікуватись.

      Чимало людей зі схожими симптомами загинули від серцевих нападів, захворювання легень, через онкохвороби,
      – висловив свої побоювання Сергій Самуляк.

      Тож поки слідчі станом на п'яті роковини трагедії досі збирають документи, лави Небесної сотні поповнюють нові майданівці. 

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      Автор: Олена Кук
      Теги: Новини України Євромайдан Отруєння Здоров'я
      Джерело: 24 канал
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