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      На роковини розстрілів Майдану в окупованому Криму нагородили "беркутівців": обурливе відео

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      В окупованому Севастополі нагородили "беркутівців", які брали участь у сутичках на Майдані
      В окупованому Севастополі нагородили "беркутівців", які брали участь у сутичках на Майдані / Фото з відкритих джерел

      На п'яті роковини розстрілів майданівців в окупованому Криму нагородили колишніх бійців "Беркуту". Вони брали участь у сутичках із протестувальниками взимку 2014 року.

      Таке "вшанування" відбулося у анексованому Севастополі, пише "Радіо Свобода".

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      Окупанти присвятили захід п’ятиріччю тих подій, а також російському "Дню захисника вітчизни", який відзначають 23 лютого.

      Підконтрольна Кремлю проросійська влада Севастополя нагородила "беркутівців" листами подяки "за мужність і героїзм".

      Зазначимо, п’ять років тому, 22 лютого 2014 року, бійців севастопольського "Беркуту", які повернулися з Києва після протистояння з євромайданівцями, зустрічали з оркестром та квітами в Севастополі.

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      Теги: Новини політики Новини України Анексія Криму Новини Криму Євромайдан Беркут Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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