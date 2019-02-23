На роковини розстрілів Майдану в окупованому Криму нагородили "беркутівців": обурливе відео

На п'яті роковини розстрілів майданівців в окупованому Криму нагородили колишніх бійців "Беркуту". Вони брали участь у сутичках із протестувальниками взимку 2014 року.

Таке "вшанування" відбулося у анексованому Севастополі, пише "Радіо Свобода".

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Окупанти присвятили захід п’ятиріччю тих подій, а також російському "Дню захисника вітчизни", який відзначають 23 лютого.

Підконтрольна Кремлю проросійська влада Севастополя нагородила "беркутівців" листами подяки "за мужність і героїзм".

Зазначимо, п’ять років тому, 22 лютого 2014 року, бійців севастопольського "Беркуту", які повернулися з Києва після протистояння з євромайданівцями, зустрічали з оркестром та квітами в Севастополі.