На роковини розстрілів Майдану в окупованому Криму нагородили "беркутівців": обурливе відео

Таке "вшанування" відбулося у анексованому Севастополі, пише "Радіо Свобода".

Окупанти присвятили захід п’ятиріччю тих подій, а також російському "Дню захисника вітчизни", який відзначають 23 лютого.

Підконтрольна Кремлю проросійська влада Севастополя нагородила "беркутівців" листами подяки "за мужність і героїзм".

Зазначимо, п’ять років тому, 22 лютого 2014 року, бійців севастопольського "Беркуту", які повернулися з Києва після протистояння з євромайданівцями, зустрічали з оркестром та квітами в Севастополі.

