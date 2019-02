На годовщину расстрелов Майдана в оккупированном Крыму наградили "беркутовцев": видео

Такое "чествование" состоялось в аннексированном Севастополе, пишет "Радио Свобода".

Оккупанты посвятили мероприятие пятилетию тех событий, а также российскому "Дню защитника отечества", который отмечают 23 февраля.

Подконтрольная Кремлю пророссийская власть Севастополя наградила "беркутовцев" благодарственными письмами "за мужество и героизм".

Отметим, пять лет назад, 22 февраля 2014 года, бойцов севастопольского "Беркута", которые вернулись из Киева после противостояния с евромайдановцамы, встречали с оркестром и цветами в Севастополе.

