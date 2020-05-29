На Київщині правоохоронці затримали 5 зловмисників, яких підозрюють у скоєнні щонайменше 11 розбійних нападів на підприємства області.

Сума завданого збитку – понад мільйон гривень, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Більшість із підозрюваних раніше вже мали проблеми із законом. Очолював банду кримінальний авторитет на прізвисько "Буба".

Відомо, що зловмисники нападали на охоронців, зв'язували їх і, погрожуючи зброєю, викрадали готівку з сейфів. Для нападу обирали ті місця, недоступні для камер відеоспостереження. Щоразу міняли транспорт та змінювали зовнішіність – використовували перуки та накладні бороди.



Речові докази, вилучені у членів злочинної банди /Фото Нацполіції

За місцями проживання фігурантів було проведено 18 обшуків: правоохоронці вилучили багато речових доказів, зокрема зброю. А також перуки, мобільні телефони, банківські картки, наркотичні речовини та інше. Крім цього – 7 автомобілів, на яких пересувались члени банди.

Зараз зловмисники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Поліція також перевіряє, чи причетні вони до інших аналогічних злочинів у області.

Затримання зловмисників на Київщині: дивіться відео