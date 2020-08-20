Ознаки тендерної змови: АМКУ відкрив нову справу щодо будівництва Подільського мосту
Антимонопольний комітет України відкрив нову справу щодо Подільського мостового переходу. Річ у тім, що у торгах по будівництву зафіксували ознаки змови. Загальна сума – приблизно 100 мільйонів гривень.
Як повідомив на своїй фейсбук-сторінці голова Адмінколегії Північного міжобласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький, справу відкрили сьогодні, 20 серпня 2020 року.
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Олексій Хмельницький пояснив, що спеціалісти відділення звернули увагу на процедури державних закупівель під час участі ТОВ "Форма" та ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Укрбуд". Йдеться про 5 закупівель, які проводились КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" Києва.
► Як діяли компанії
Хмельницький зазначив, що працівники відділення встановили "давно знайому сукупність обставин", а саме:
- одна з компаній подала свою пропозицію для участі у процедурі закупівлі з ІР-адреси, яка належить "супернику". Спільні ІР-адреси, як запевнив голова відділення, використовують для звітності до органів ДПС;
- спільнe ІР-адресe також використовують для керування рахунками;
- ніхто з учасників не знижував свої цінові пропозиції під час участі у окремих процедурах;
- одна фізична особа одночасно перебувала у трудових відносинах з учасниками;
- учасники тендерних пропозицій подавали заяви в один день;
- учасники синхронно діяли під час отримання банківських гарантій.
"Це типовий набір дій, які можуть свідчити про небажання чесно конкурувати та обмін інформацією між зазначеними компаніями. Звісно, плануємо звернутись за допомогою в розслідуванні і до правоохоронних органів", – підсумував голова відділення.
Що відомо про Подільсько-Воскресенський міст?Цей мостовий перехід тягнеться від вулиці Межигірської до бульвару Перова у Києві. Його будують ще з 2003 року. Варто зазначити, що документи про плани зведення мосту взагалі датовані ще 1979 роком. Довжина мосту – понад 10 кілометрів. Фахівці оцінили, що для завершення будівництва мосту потрібно ще понад 6 мільярдів гривень. Про це повідомляв мер Києва Віталій Кличко.
Як відомо, будівництво мостового переходу неодноразово зупинялося через брак фінансування, відповідно дату його відкриття багато разів відкладали.