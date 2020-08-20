Антимонопольний комітет України відкрив нову справу щодо Подільського мостового переходу. Річ у тім, що у торгах по будівництву зафіксували ознаки змови. Загальна сума – приблизно 100 мільйонів гривень.

Як повідомив на своїй фейсбук-сторінці голова Адмінколегії Північного міжобласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький, справу відкрили сьогодні, 20 серпня 2020 року.

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Олексій Хмельницький пояснив, що спеціалісти відділення звернули увагу на процедури державних закупівель під час участі ТОВ "Форма" та ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Укрбуд". Йдеться про 5 закупівель, які проводились КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" Києва.

► Як діяли компанії

Хмельницький зазначив, що працівники відділення встановили "давно знайому сукупність обставин", а саме:

одна з компаній подала свою пропозицію для участі у процедурі закупівлі з ІР-адреси, яка належить "супернику". Спільні ІР-адреси, як запевнив голова відділення, використовують для звітності до органів ДПС;

спільнe ІР-адресe також використовують для керування рахунками;

ніхто з учасників не знижував свої цінові пропозиції під час участі у окремих процедурах;

одна фізична особа одночасно перебувала у трудових відносинах з учасниками;

учасники тендерних пропозицій подавали заяви в один день;

учасники синхронно діяли під час отримання банківських гарантій.

"Це типовий набір дій, які можуть свідчити про небажання чесно конкурувати та обмін інформацією між зазначеними компаніями. Звісно, плануємо звернутись за допомогою в розслідуванні і до правоохоронних органів", – підсумував голова відділення.

Довідка. Навесні 2020 року в АМКУ вже відкривали справу за ознаками антиконкурентної змови під час тендерних процедур цього ж мосту. У махінаціях підозрювали Генпідрядника будівництва компанії "Еко-Буд-Трейд" та ТОВ "Форма". Загальна сума – понад 4 мільярди. Наразі триває збір доказів.