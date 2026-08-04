Збили просто над людьми: CNN назвало причину падіння дрона на пляж у Геленджику

У російському Геленджику внаслідок падіння безпілотника на пляж загинули люди. В Україні заявили, що трагедія стала наслідком роботи російської протиповітряної оборони, яка збила дрон над місцем відпочинку.

Про це пише CNN.

Що могло стати причиною падіння дрона в Геленджику?

За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, люди загинули після падіння уламків безпілотника. Наразі достеменно не встановлено, чи дрон був збитий російською ППО, чи впав з інших причин.

Водночас аналіз відеозапису, оприлюднений CNN, свідчить, що за кілька секунд до вибуху було чути інтенсивну стрілянину щонайменше з трьох одиниць озброєння. Після цього безпілотник різко змінив траєкторію та впав просто на пляж.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у коментарі CNN заявив, що падіння дрона стало наслідком роботи російської протиповітряної оборони. За його словами, російські сили ППО збили безпілотник над пляжем, переповненим відпочивальниками, а влада не забезпечила належного оповіщення населення про повітряну небезпеку.

Загибель росіян на пляжі в Геленджику є повністю наслідком дій російської протиповітряної оборони. Україна застосовує свою зброю виключно проти російського військово-промислового комплексу та об'єктів економічної інфраструктури, які впливають на здатність Росії фінансувати війну,

– наголосив Коваленко.

За словами посадовця, російська влада часто приховує оголошення повітряної тривоги або не вживає необхідних заходів для захисту цивільного населення під час повітряних атак.

До слова, Геленджик розташований неподалік Новоросійська, де базується Чорноморський флот Росії. Останнім часом українські сили регулярно завдають ударів по військових та логістичних об'єктах на території Краснодарського краю. За даними української сторони, ці удари спрямовані виключно по військовій та критично важливій для ведення війни інфраструктурі Росії.

Нагадаємо, біля Геленджика дрон впав на переповнений пляж у селищі Архіпо-Осиповка. За повідомленнями російської влади, загинули щонайменше 7 людей, ще 40 дістали поранення. За даними медіа, ймовірною ціллю безпілотника був об'єкт "НПО Машиностроєнія" – підприємства російського військово-промислового комплексу, яке розробляє ракетну техніку.