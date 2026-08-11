"Чорну скриньку" ще шукають: ДБР відкрило справу через падіння винищувача МіГ-29 на Одещині
10 серпня у Березівському районі Одеської області розбився винищувач МіГ-29. Працівники ДБР розслідують інцидент.
ДБР відкрило кримінальну справу за фактом порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.
Що відомо про розслідування авіакатастрофи на Одещині?
Після падіння винищувача слідчо-оперативна група ДБР одразу прибула на місце події та всю ніч збирала докази. Правоохоронці оглянули територію, вилучили уламки літака, опитали свідків і військових.
Наразі тривають пошуки бортового реєстратора – так званої чорної скриньки. Дані з нього допоможуть встановити, що сталося в останні хвилини польоту та визначити попередні причини аварії.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що винищувач виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Однак в ході операції сталася нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся та пілот втратив керування, але встиг катапультуватися. Його життю нічого не загрожує.
Уламки розбитого літака на Одещині / Фото ДБР
Нагадаємо, 29 липня Україна втратила винищувач F-16.
Повітряні сили ЗСУ втратили зв'язок з літаком, коли виконував бойове завдання з перехоплення ворожих цілей. На борту сталася позаштатна ситуація, через яку льотчик був вимушений катапультуватися. Пілота успішно евакуювали та доправили до лікарні на обстеження.