"Чорну скриньку" ще шукають: ДБР відкрило справу через падіння винищувача МіГ-29 на Одещині

10 серпня у Березівському районі Одеської області розбився винищувач МіГ-29. Працівники ДБР розслідують інцидент.

ДБР відкрило кримінальну справу за фактом порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

Що відомо про розслідування авіакатастрофи на Одещині?

Після падіння винищувача слідчо-оперативна група ДБР одразу прибула на місце події та всю ніч збирала докази. Правоохоронці оглянули територію, вилучили уламки літака, опитали свідків і військових.

Наразі тривають пошуки бортового реєстратора – так званої чорної скриньки. Дані з нього допоможуть встановити, що сталося в останні хвилини польоту та визначити попередні причини аварії.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що винищувач виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Однак в ході операції сталася нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся та пілот втратив керування, але встиг катапультуватися. Його життю нічого не загрожує.

Уламки розбитого літака на Одещині / Фото ДБР

Нагадаємо, 29 липня Україна втратила винищувач F-16.

Повітряні сили ЗСУ втратили зв'язок з літаком, коли виконував бойове завдання з перехоплення ворожих цілей. На борту сталася позаштатна ситуація, через яку льотчик був вимушений катапультуватися. Пілота успішно евакуювали та доправили до лікарні на обстеження.