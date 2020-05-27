Падіння може бути серйознішим, ніж очікувалося, – НБУ про стан економіки

Національний банк проаналізував економічні показники першого кварталу 2020 року. У результаті погіршив річний прогноз падіння економіки України з 5% до 6 – 7%.

Однак у Нацбанку переконують, що все рухається в межах приблизно того ж сценарію, заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, пише Liga.net.

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Враховуючи дані щодо падіння в першому кварталі, показників промвиробництва і транспорту у квітні, падіння може бути більш серйозним, ніж очікувалося,

– зазначив Сологуб.

За його словами, якщо говорити про динаміку у річному показнику, то тепер у Нацбанку очікують падіння на рівні 6 – 7%, а не 5%, як було досі.

Важливо! За інформацією Держстату, за перший квартал 2020 року реальний ВВП України зменшився на 1,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Втрати економіки України через карантин

У Київській школі економіки оцінюють втрати України від запровадження карантину у 53,5 мільярда доларів .

. Водночас там вважають, що без запровадження карантину втрати могли бути ще більшими.



Скільки втратила б Україна не вводячи карантин / Інфографіка 24 каналу