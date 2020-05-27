Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Падіння може бути серйознішим, ніж очікувалося, – НБУ про стан економіки

- Читать новость на русском
НБУ погіршив прогноз падіння економіки у 2020: який він тепер
НБУ погіршив прогноз падіння економіки / agropolit.com

Національний банк проаналізував економічні показники першого кварталу 2020 року. У результаті погіршив річний прогноз падіння економіки України з 5% до 6 – 7%.

Однак у Нацбанку переконують, що все рухається в межах приблизно того ж сценарію, заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, пише Liga.net.

Читайте також Глобальний план виходу з кризи: Кабмін підготував програму і відкритий до обговорень

Враховуючи дані щодо падіння в першому кварталі, показників промвиробництва і транспорту у квітні, падіння може бути більш серйозним, ніж очікувалося,
– зазначив Сологуб.

За його словами, якщо говорити про динаміку у річному показнику, то тепер у Нацбанку очікують падіння на рівні 6 – 7%, а не 5%, як було досі.

Важливо! За інформацією Держстату, за перший квартал 2020 року реальний ВВП України зменшився на 1,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Втрати економіки України через карантин

Скільки втратила б Україна не вводячи карантин інфографіка 24 каналу
Скільки втратила б Україна не вводячи карантин / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України НБУ
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Пожежа в коледжі в Одесі: слідство хоче "замнути" справу
сьогодні , 17:00 Пожежа в коледжі в Одесі: слідство хоче "замнути" справу
Зоя Казанжи
Новини про коронавірус 27 травня: смерть військового, позитивна динаміка Києва
сьогодні , 16:55 Новини про коронавірус 27 травня: смерть військового, позитивна динаміка Києва
Ігор Саджениця
Формула успіху: аграрії бережуть воду – вода допомагає аграріям
26 травня , 20:01 Формула успіху: аграрії бережуть воду – вода допомагає аграріям