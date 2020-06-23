Фактичне падіння економіки було більшим за прогноз Нацбанку за квітень 2020 року. У другому кварталі цього року НБУ очікує поглиблення падіння реального ВВП на понад 5%.

Це пов’язано з повільнішим зростанням споживчого та інвестиційного попиту в цей період, ніж очікувалося. Таке роз'яснення оприлюднив пресцентр НБУ.

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Які основні причини продовження падіння ВВП в Україні

Аналітики Нацбанку пояснили, що важливим фактором падіння ВВП було падіння інвестицій .

. Валове нагромадження основного капіталу скоротилося на 21,4% в річному вимірі. Такі великі темпи падіння інвестицій востаннє спостерігалися під час кризи 2014 – 2015 років.

У I кварталі 2020 року вперше з 2016 року великі та середні підприємства сформували чистий збиток на суму понад 4,9 мільярда гривень .

. Частка збиткових підприємств зросла до 41% порівняно з 27% у І кварталі 2019 року. Це сталося здебільшого через дію карантинних заходів упродовж всього кварталу.

Які прогнози щодо падіння ВВП України дає МВФ

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз спаду ВВП України в 2020 році до 8,2% з 7,7% в його квітневому Світовому економічному прогнозі.

В релізі Фонду повідомляють, що у зв'язку із затвердженням 18-місячної програми "Stand by" для України на 5 мільярдів доларів, прогноз відновлення української економіки у 2021 році також погіршений з 3,6% до 1,1% з прискоренням до 3% у 2022 році.

Відповідно до оцінок, дефіцит поточного рахунку може вирости з 1,7% ВВП у 2019 до 1,7% у цьому 2020 році і 2% у наступному 2021 році.

А також зменшиться до 1,9% ВВП у 2022 році. Тоді як у квітні МВФ чекав розширення дефіциту у 2020 році до 2% ВВП і у 2021 році – до 2,4% ВВП.

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