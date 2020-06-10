Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз спаду ВВП України в 2020 році до 8,2% з 7,7% в його квітневому Світовому економічному прогнозі.

В релізі Фонду повідомляють, що у зв'язку із затвердженням 18-місячної програми "Stand by" для України на 5 мільярдів доларів, прогноз відновлення української економіки у 2021 році також погіршений з 3,6% до 1,1% з прискоренням до 3% у 2022 році. Про це повідомило видання "Інтерфакс-Україна".

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Відповідно до оцінок, дефіцит поточного рахунку може вирости з 1,7% ВВП у 2019 до 1,7% у цьому 2020 році і 2% у наступному 2021 році.

А також зменшиться до 1,9% ВВП у 2022 році. Тоді як у квітні МВФ чекав розширення дефіциту у 2020 році до 2% ВВП і у 2021 році – до 2,4% ВВП.

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Що таке ВВП?Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших. Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.