Разом з Кримом вкрав і дачу: Путін обжився у розкішному палаці Януковича в окупованому Криму

Російський Фонд боротьби з корупцією знайшов у Криму черговий палац кремлівського диктатора Владіміра Путіна. У маєтку є власна клініка, кілька басейнів, вертолітний майданчик і величезний сад.

Ціна палацу оцінюється у близько 10 мільярдів рублів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування ФБК.

Як виглядає палац Путіна у Криму?

Спочатку на місці палацу була будівля пансіонату "Мис Айя". Але потім він сподобався Віктору Януковичу, який почав будувати там собі дачу.

Після анексії Криму у 2014 році разом з півостровом Путін вкрав собі і дачу, розбудувавши її у справжній палац.

Він має площу 9 000 квадратних метрів, а сусідня будівля для прийому гостей – ще 5 000 квадратних метрів. Окремо зведені будинки для персоналу, технічні споруди, вертолітний майданчик. Є також власна асфальтована набережна, пірс та штучний пляж.

Як виглядає палац Путіна в окупованому Криму (Фото ФБК)

Розслідувачі показали плани будівель та навіть фото зсередини.

Головна будівля виконана у стилі ампіру та ар-деко. Вона декорована масивним фронтоном з пілястрами та колонами. Цікаво, що по периметру вона є фриз "із зображенням основних віх історії освоєння Криму".



Головна будівля палацу / Скриншот



Фриз, що зображує "освоєння Криму" / Скриншот

У головному будинку на верхньому поверсі є величезна спальня, в дальньому кутку якої стоїть опромінювач-рециркулятор повітря. Такі часто ставлять у лікарнях, поліклініках та інших медичних закладах – там всередині ультрафіолетові лампи, які знезаражують повітря, вбивають бактерії і віруси. Такі пристрої бачили у кількох резиденціях Путіна, зокрема офіційних, та його кабінеті.

Головний зал величезний – 233 квадратні метри. У ньому мармуровий камін, 8 метрове вікно з видом на море, великий обідній стіл на близько 20 людей.



Вітальня Путінського палацу / Скриншот

У ванних кімнатах по 50 квадратних метрів мармур і позолота. Лише краники, гачки та тримачі для туалетного паперу у вигляді троянд та драконів (відрізняються залежно від кімнати) коштують понад 22 мільйони рублів (понад 280 тисяч доларів).

Позолота у ванній Путіна

Поверхом нижче розташована приватна лікарня. У ній є кабінет лікаря загальної практики і кабінет стоматолога. Також є окрема операційна з апаратом ШВЛ, дефібрилятором-монітором, апаратом для наркозу, обладнанням для моніторингу стану пацієнта, рентгеном, апаратами для гастроскопії та колоноскопії тощо.

Також до складу медцентру входять мийна та стерилізаційна кімнати, приміщення кисневих концентраторів, приміщення для зберігання медичних відходів.

В лівому крилі цього поверху – величезний спа-центр. Це великий басейн з мармуровим інтер'єром, контрастні купелі, які є у всіх резиденціях Путіна та навіть на його яхті, душова, хамам, кабінет сухого флоатингу, масажний кабінет, крісло для обмивання ніг та кріокамера.

На цокольному поверху – зона розваг з кінозалом на 8 місць, але з 15-ма колонками. Також є клуб з більярдною, сигарною та винним погребом з холодильниками для сиру та хамону. Там також є акваріум 3 на 5 метрів. На терасі – відкритий басейн та джакузі.

Для гостей кремлівського диктатора облаштовані 4 спальні з тими ж кранами-драконами у ваннах. Також для них є салон краси, тренажерний зал, бар, і кімната для валіз.

Ціна усього комплексу оцінюється у 10 мільярдів рублів (майже 130 мільйонів доларів).

Фактично його оплатили ті самі люди та компанії, що і палац у Геленджику. У технічному завданні на інтер'єри прямо вказані вимоги ФСО, яка охороняє безпосередньо російського президента. Ключовим підрядником виступала керуюча компанія "Кредо", яка раніше будувала і обслуговувала офіційні та неофіційні резиденції Путіна в Геленджику, Валдаї та Красній Поляні.

Розслідування ФБК: дивіться відео

