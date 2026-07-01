Мучитиметься щонайменше пів року: коли Росія найбільше потерпатиме від нестачі пального

Через дефіцит бензину на російських автозаправках фіксуються численні черги. Останніми днями ситуація загострилась і є випадки сутичок між охочими отримати пальне.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак у розмові з 24 Каналом звернув увагу на заяву, яка прозвучала днями в російській Держдумі, про те, що такого безтурботного життя з можливістю заправити авто, яке було в Росії раніше, вже населенню очікувати не варто. Тобто чиновники прямо про це попередили людей, аби вони звикали до нових реалій.

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Аналізуючи ситуацію з паливною кризою в Росії, ексспівробітник СБУ поділився, що був шокований тим, як швидко і яким чином російська пропаганда відреагувала на нестачу бензину. Він уточнив, що почали з'являтися замовні статті з посиланням на якихось фахівців, які заявили, що згідно з нещодавніми дослідженнями нібито заправлення транспорту до повного бака шкодить йому.

Росіяни звикають до цього. От нема в них інтернету, блокують все, навіть не працюють "білі" списки. Чи призвело це до масових акцій, невдоволень? Позачинявся бізнес, який був орієнтований на онлайн-торгівлю і на цьому все, затишшя,

– констатував Ступак.

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На думку ексспівробітника СБУ, Україна надалі може вдало зіграти на кампанії зі збору врожаю в Росії. Через дефіцит пального російські аграрії, як зазначив Ступак, ризикують не зібрати його вчасно, тоді він зігниє і як наслідок – вони отримають колосальні збитки. У такій ситуації Росія буде змушена здійснити два кроки.

Перший – компенсувати аграріям збитки, інакше наступного року вони не вийдуть на посівну. Другий крок – на горизонті орієнтовно у пів року (осінь, зима і початок весни) треба буде закуповувати продукцію, яка зігниє на полях через те, що не буде зібрана, в Китаї, Індії, Казахстані,

– озвучив Ступак.

А це обернеться додатковими витратами для федерального бюджету Росії, в якому утворилась дірка. Однак він не виключає, що російські аграрії можуть напружитися і дістати пальне в декілька разів дорожче за ринкову ціну, тоді вони все одно відчують шалені збитки й ця продукція не буде конкурентоспроможною. У такому разі російському бюджету знову ж таки доведеться передбачити компенсації.

Підсумовуючи, Іван Ступак висловив переконання, що це стане найглибшою раною для російської економіки, яка буде свербіти щонайменше наступні шість місяців.