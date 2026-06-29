Ознака серйозної проблеми: економіст вказав на який непопулярний крок пішов Кремль

Українські удари по російській нафтопереробці вже створили для Кремля проблему, яку важко приховати статистикою чи адміністративними рішеннями. Росія втратила частину потужностей із виробництва пального, а дефіцит уже відчувається ще до піку сезонного споживання.

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу пояснив, який крок свідчить про критичну ситуацію з паливом у Росії. За його словами, Москва фактично припинила експорт дизельного пального, хоча раніше мала значний надлишок такого ресурсу.

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Паливна криза наздогнала Росію ще до сезонного піку

Українські удари по російських НПЗ уже зачепили значну частину нафтопереробки. Для Кремля проблема ускладнюється тим, що дефіцит пального проявився ще до періоду найбільшого споживання, коли навантаження на ринок традиційно зростає через аграрні роботи, логістику та забезпечення регіонів.

Пік споживання паливно-мастильних матеріалів у Росії починається приблизно з другої половини липня і закінчується після осінньо-польових робіт – наприкінці жовтня або на початку листопада. Зараз ще не найбільший рівень споживання, а в Росії вже є серйозні проблеми з паливом,

– пояснив Пендзин.

Додатковий ризик для Росії створює її географія. Залізнична мережа добре розвинена переважно до Уралу, а в Сибіру й на Далекому Сході вона значно обмеженіша. На великих відстанях вантажі часто доводиться доставляти автомобільним транспортом, тому дефіцит пального може прямо впливати на постачання продуктів і товарів у віддалені суб'єкти федерації.

Окремою ознакою серйозної кризи стало припинення експорту дизельного пального. Раніше Росія виробляла дизелю більше, ніж споживала всередині країни: приблизно 60% ішло на внутрішній ринок, а близько 40% залишалося для експорту. Після ударів по НПЗ навіть цей надлишок зник.

Першою ознакою дуже серйозної проблеми з переробкою нафти стало те, що, починаючи з червня, вони повністю припинили експорт дизельного пального. Через ураження українськими дронами російської нафтопереробки в Росії не вистачає навіть дизелю,

– зазначив економіст.

Попереду для Росії період, коли пальне буде потрібне і для польових робіт, і для перевезень, і для забезпечення регіонів. Нинішні проблеми з паливно-мастильними матеріалами можуть сильніше проявитися в економіці вже під час сезонного зростання споживання.

Росія шукає пальне за кордоном

Через проблеми на внутрішньому ринку Росія вже шукає додаткові обсяги нафтопродуктів за кордоном. Публічно це може не виглядати як офіційне звернення держави до держави, але фактично пошуком імпорту займаються російські структури, які отримали відповідні повноваження.

Росія ніколи не звертається безпосередньо як країна до Казахстану. На сьогодні повноваження щодо забезпечення імпорту передані "Роснефті". Саме вона активно шукає додаткові джерела і в Білорусі, і в Казахстані, а зараз навіть в Індії,

– пояснив Пендзин.

Порівняно з минулим роком потреба Росії в імпорті світлих нафтопродуктів може зрости більш ніж удвічі. Торік після ударів по НПЗ, коли було зупинено приблизно 12 – 15% російської нафтопереробки, Москва була змушена завозити близько 250 тисяч тонн бензинів. Тепер попередні розрахунки показують потребу вже на рівні 550 – 600 тисяч тонн.

Такого вільного обсягу на ринку на сьогодні немає. Білорусь у кращому випадку може забезпечити менше десятої частини цієї потреби,

– зазначив економіст.

Імпортні нафтопродукти для Росії значно дорожчі за внутрішні. Водночас ціни на заправках регулюються, і суб'єкти федерації самі визначають максимальну стелю. Через це навіть за наявності ресурсу мережі не зацікавлені продавати пальне собі у збиток, що створює ще один рівень дефіциту на внутрішньому ринку.

Пендзин пояснив паливну кризу в Росії: дивіться відео