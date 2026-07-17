"Путін – найбільший невдавха в історії Росії": як диктатора почали принижувати сусіди

Удари Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах дедалі сильніше б'ють по паливному ринку країни-агресорки. Москва вже змушена просити допомоги в Індії та Білорусі, однак можливих постачань не вистачить, щоб подолати дефіцит бензину.

Політолог Артем Бронжуков в ефірі 24 Каналу розповів, як сусідні країни реагують на прохання Кремля та чому це стало особистим приниженням для Володимира Путіна. Він також пояснив, як повномасштабна війна зруйнувала образ російського диктатора як впливового геополітичного гравця.

Паливна криза стала приниженням для Путіна

Удари Сил оборони України зупинили близько 40% російської нафтопереробки, а швидко відновити пошкоджені потужності Москва навряд чи зможе. Кремль уже шукає бензин в Індії та Білорусі, однак доступних обсягів недостатньо навіть для короткочасного подолання дефіциту.

Те, що Білорусь може постачити за місяць, Росія витрачає приблизно за один день. Казахстан також не поспішає рятувати російський паливний ринок. Запропонованих 50 тисяч тонн вистачило б країні-агресорці лише приблизно на 12 годин, а саму можливість допомоги там подали у принизливій для Кремля формі.

Казахстан відверто знущається з Путіна: якщо ви попросите й скажете, що вам потрібна гуманітарна допомога, тоді, можливо, дамо. А поки ще подивимося,

– розповів Бронжуков.

Ще до повномасштабного вторгнення російський диктатор намагався показувати себе геополітичним стратегом, який контролює сусідів і впливає на їхні рішення. Тепер він змушений просити в них пальне, тоді як навіть формальні партнери Росії відкрито демонструють, що не бояться відмовляти Москві або ставити їй умови.

Путін – найбільший невдаха в історії Росії. Треба було примудритися настільки бездарно все втратити,

– наголосив політолог.

Паливна криза стала ще одним ударом по образу Кремля як центру сили, адже країна, яку роками називали "бензоколонкою", тепер сама не може забезпечити себе бензином.

Війна оголила слабкість режиму Путіна

До повномасштабного вторгнення Кремль мав значний вплив на країни, які роками вважалися близькими до Росії. Тепер ситуація змінилася настільки, що президент Сербії приїжджає до Києва на День Української Державності, а Казахстан дозволяє собі відкрито насміхатися з прохань Москви про допомогу. Війна не посилила позиції Путіна, а показала, наскільки обмеженими стали його можливості тиснути на сусідів і керувати їхніми рішеннями.

Попри поступове послаблення Росії, Путін досі має достатньо ракет та іншої зброї, щоб продовжувати терор України. Однак повномасштабна війна вже показала справжній стан його режиму, який не здатний досягти поставлених цілей, втрачає ресурси та стикається з дедалі більшою кількістю проблем.

Українська армія та героїчний український народ за ці роки справді зробили з Путіна повного лузера. Але в цього лузера, на жаль, ще достатньо зброї та ракет, щоб продовжувати нас тероризувати,

– наголосив Бронжуков.

Кожен новий день активних бойових дій лише збільшує ціну війни для Кремля. Російська економіка виснажується, проблеми всередині країни накопичуються, а завершити війну на вигідних для себе умовах диктатор уже не може.

Проблеми путінського режиму оголилися настільки, що вже зрозуміло: він не витримає. Кожен день затягування активної фази бойових дій коштуватиме Путіну ще більших проблем,

– пояснив політолог.

Втома від режиму зростає не лише в Україні та Європі, а й усередині самої Росії. Подальше затягування війни може ще сильніше розхитати систему, яка тримається на репресіях, пропаганді та страху перед втратою влади.

Бронжуков розповів про приниження Путіна: дивіться відео