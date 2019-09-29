Палку промову Грети Тунберг у ООН перетворили на шведський Death Metal: відео

Надемоційну промову шведської екоактивістки Грети Тунберг, яку та виголосила на саміті ООН з питань зміни клімату та завдяки якій стала відомою на весь світ, перетворили несамовиту метал-композицію. Також її супроводили відповідними відеоефектами.

"Шведський Death Metal" від Грети Тунберг зараз набирає популярність у ютьюб. Автор ролика – учасник індонезійської треш-метал-групи Suaka Джон Молюск. Також він створив і музику, що звучить на фоні. Щоправда, в описі до відео є маленьке уточнення – текст належить Греті Тунберг.

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На початку кліпу Грета виходить на сцену, і за деякий час починають лунати надважкі гітарні рифи, що можуть вивернути навиворіт мозок кожного. Крім того, Молюск голос молодої екоактивістки замінив на свій власний гроулінг. І тепер слова Тунберг "люди страждають, люди вмирають" і "ми на порозі масового вимирання" звучать ще більш переконливо.

На момент публікації новини відео вже зібрало понад 1,7 мільйона переглядів.

Грета Тунберг у ООН заспівала шведський Death Metal: дивіться відео

Активно про Грету Тунберг заговорили після її вищезазначеного виступу на саміті ООН з питань клімату. Тоді промова юної шведки вийшла не лише палкою, а і доволі гнівною. Зокрема, вона заявила, що нове покоління спостерігає за діями влади і починає усвідомлювати її зраду.

Щоправда, про Грету знали ще й до цього – увагу спільноти привертали її одиночні пікети парламентом Швеції. Тоді дівчина йшла на акції протесту замість уроків у школі, а вимагала вона від влади дій щодо збереження довкілля. У підсумку її ініціативи стали відомими в соцмережах, а згодом їх підтримали школярі в інших країнах світу.



Акція протесту Грети Тунберг щодо кліматичних проблем

Оригінал промови Грети Тунберг на саміті ООН з питань зміни клімату: відео