Пандуси стали обов'язковими: яка ситуація з інклюзивністю в Україні

Раніше саморобні пандуси, які встановлювали люди з інвалідністю, знищували. Проте нещодавно набув чинності закон, який легалізує усі спеціалізовані доріжки. І зобов'язує забудовників облаштовувати усі під'їзди.

Як це полегшить життя мам і людей з інвалідністю та наскільки міста пристосовані для візків – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Херсон

Коли Наталя перед випускним йшла обирати сукню, на неї впало дерево. В результаті вже десять років дівчина перебуває у візку. Сироті після трагедії місцева влада виділила квартиру. Проте потрапити всередину дев'ятиповерхівки було ще тим завданням. З часом вдалося побудувати пандус. Щоб він був законним, замовляли проєкт. Проте така доріжка виявилася небезпечною для життя.

Пандус, який створили за проєктом, виявився незручним і небезпечним

Тож в ОСББ відійшли від проєкту. І побудували на свій лад, врахувавши всі дрібниці.

Так я піднімаюся кожного дня. Десять разів на день. Іноді буває і більше. Дуже зручно,

– розповіла журналістам Наталя.

Новий пандус, яким дуже зручно спускатися та підійматися

Тернопіль

Віктор Старущак родом з маленького райцентру, де інфраструктура взагалі не пристосована для людей з інвалідністю. Через це з батьками він переїхав у Тернопіль. Там вони придбали квартиру в будинку, що будувався. Перед заселенням профінансували забудовнику спорудження пандуса. На усю висотку він єдиний і веде до квартири Віктора.

Батьки підходили до тих, хто будував, щоб зробити пандус,

– розповів депутат селищної ради Віктор Старущак.

Пандус у багатоповерхівці Тернополя

Чоловік знову планує змінювати домівку. Бо навіть водії комунальних автобусів, які облаштовані відкідними пандусами для візків, відмовляються їх застосовувати на прохання чоловіка. Відтак планує перебратися до Львова. Мовляв, місто туристичне, тож там більше дбають про потреби людей з інвалідністю.

Про що новий закон

Раніше за саморобний пандус могли оштрафувати. Та ще й ліквідувати його. Тепер вступив в дію закон, за яким такі допоміжні прибудови стають легальними. Більше того, усі нові будинки мають бути облаштовані зручними пандусами.

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Проте більшість переходів досі – це справжнє жахіття для мам та людей з інвалідністю. І хоч багато магазинів з пандусами, однак часто такі спеціалізовані доріжки облаштовують лише для галочки: там або дуже різкі спуски, або вузькі колії для коліс, які не пасують для усіх візочків. У невеликих містах ситуація значно гірша.

Незручні пандуси у Києві