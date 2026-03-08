Сили оборони "мінуснули" російський катер, "Панцирь" і пункти управління

Українські Сили оборони 7 – 8 березня завдали серії ударів по військових об'єктах Росії на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Зокрема було уражено зенітний комплекс "Панцир-С1", десантний катер та кілька пунктів управління безпілотниками.

Сили оборони продовжують знищувати наступальний потенціал ворога. Про нові цілі, які уразили повідомляє Генштаб.

Що відомо про нові втрати ворога?

За попередніми даними, у районі Новоозерного в тимчасово окупованому Криму було уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" та десантний катер БК-16. Остаточні результати та масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Крім цього, українські військові завдали ударів по низці пунктів управління безпілотними літальними апаратами ворога. Зокрема, було уражено пункт управління БпЛА "Оріон" у районі Красносільського в окупованому Криму.

Також під удар потрапили пункти управління безпілотниками у населених пунктах Дунайка в Бєлгородській області Росії, у районі Гуляйполя Запорізької області та в Селидовому на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Також українські сили вгатили по командно-спостережних пунктах російських підрозділів у районах Нижнього Рогачика в Запорізькій області, а також у Новопетриківці, Волновасі та Селидовому на Донеччині.

У Генштабі зазначають, що системні удари по засобах протиповітряної оборони, пунктах управління та військовій інфраструктурі окупантів знижують його можливості координувати війська, керувати безпілотниками та вести бойові дії.