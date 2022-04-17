Понтифік сподівається, що російське вторгення в Україну (яке він назвав "конфліктом в Європі") змусить людей більше хвилюватися й про страждання та біль в інших регіонах світу.

Що Папа Франциск казав про війну в Україні

Глава Католицької церкви попросив вірян не звикати до війни. "Хай буде мир для багатостраждальної України, яка сильно постраждала від насильства й спустошення, від жорстокої та безглуздо розв'язаної війни", – додав він.

У своєму серці я ношу численні українські жертви, мільйони біженців та внутрішньо-переміщених осіб, розділені сім'ї, літніх людей, які залишилися самі,

– зазначив Папа Франциск.

Він згадав й про наші міста, зрівняні із землею. А також про дітей-сиріт та дітей, які змушені втікати від бойових дій. "Дивлячись на них, ми не можемо не чути їхній крик болю", – зазначив понтифік.

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Російське вторгення понтифік назвав "конфліктом в Європі". Він сподівається, що це змуситб більше хвилюватися

Прошу вас не звикаймо до війни. Приєднаймося до заклику до миру з наших балконів і на вулицях. Нехай вони послухають це тривожне питання, яке поставили багато науковців майже 70 років тому – чи маємо змиритися з кінцем людства, чи людство має відмовитися від війни. У своєму серці я ношу всі численні українські жертви, мільйони біженців та внутрішньо-переміщених осіб, розділені сім'ї, літніх людей, які залишилися самі. Смерті людей та міста, зрівняні з землею. У мене в очах вигляд дітей-сиріт та дітей, які втікають від війни. Дивлячись на них, ми не можемо не чути їхній крик болю. Також плач багатьох інших дітей, які страждають по всьому світу, вмирають від голоду чи відсутнсоіт ліка

Нехай конфлікт в Європі змушує нас більше хвилюватися і про інші ситуації напруги, страждання і біль, які впливають на дуже багато регіонів світу, про які ми не хочемо