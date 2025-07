Папі Римському надійшов лист з України з незвичним підписом: у чому була помилка відправника

Папі Римському Леву XIV надійшов лист з України, в якому до нього дуже незвично звернулися. Просто граматична помилка викликала ажіотаж в мережі.

Про це пише 24 Канал

Що було написано на листі з України до Папи Римського?

Віряни з різних країн часто пишуть листа Папі Римському. Їх збирає та передає Італійська пошта, яка своєю чергою веде статистику, з яких країн найчастіше пишуть понтифіку. У черговій партії листів для Папи Лева XIV було послання з України. На лінії, де зазвичай вписують ім'я одержувача, відправник написав "До Його Привабливості" замість "До Його Святості"

Проблема була лише в одній літері. Замість "To His Holiness" автор листа написав "To His Hotiness".

Загалом італійська пошта отримує листи до Папи Римського щоденно. Понтифіку надходять щонайменше "100 кілограмів листів".

Листи надходять з усього світу, і на цей момент неможливо визначити, яка країна пише Папі найбільше,

– підсумував керівник сортувального центру Італійської пошти у Фіумічіно Антонелло Чідічімо.

Лев XIV отримує чимало листів з України. Лист із помилкою поширила пошта країни, а пізніше фото перепостила португаломовна Instagram-сторінка пресслужби Ватикану.

Однак коментарів щодо такого звернення до Папи Римського немає ні на сайті пресслужби Ватикану, ні в їхньому дописі.

Зауважимо, Папа Римський Лев XIV був обраний на цю посаду конклавом кардиналів Католицької церкви на другий день голосування. У звичайному житті понтифік має ім'я Роберт Френсіс Прево. Він є першим Папою-августинцем і до того ж американцем.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV планує "перезапустити" діалог із Російською православною церквою та запланував зустріч у суботу, 26 липня, з митрополитом Волоколамським Антонієм. Про що вони говоритимуть – невідомо.