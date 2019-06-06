Папа Римський Франциск змінив текст молитви "Отче наш": як вона звучить тепер
Папа Римський змінив текст молитви "Отче наш". Зміни стосуються, щоправда, лише одного рядка, проте над його зміною Ватикан працював понад 16 років.
Так, мовиться про рядок, який звучав так: "І не веди нас у спокусу". Його єпископи та експерти змінили на: "Не дай нам піддатися спокусі", передає Avvenir. Глава католицької церкви вже пояснив зміни.
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Папа Франциск наголосив, що Бог не вводить людину у спокусу, тому попередній варіант був хибним.
Бог навпаки – допомагає людині з неї вибратися,
– додав священнослужитель.
Правки у молитві набудуть чинності протягом декількох місяців.
Окрім того, Ватикан також схвалив зміни у гімні "Слава у вишніх Богу". Замість слів "і на землі мир людям доброї волі" тепер звучатимуть "мир на землі людям, коханим Богом".