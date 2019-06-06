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      Папа Римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш": как она звучит теперь

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      Папа Римский Франциск
      Папа Римский Франциск / Getty images

      Папа Римский изменил текст молитвы "Отче наш". Изменения касаются, правда, только одной строки, однако над его изменением Ватикан работал более 16 лет.

      Так, говорится о строке, звучавшей так: "И не веди нас во искушение". Его епископы и эксперты изменили на: "Не дай нам поддаться соблазну", передает Avvenir. Глава католической церкви уже объяснил изменения.

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      Папа Франциск подчеркнул, что Бог не вводит человека в искушение, потому предыдущий вариант был ложным.

      Бог наоборот – помогает человеку из него выбраться,
      – добавил священнослужитель.

      Правки в молитве вступят в силу в течение нескольких месяцев. Кроме того, Ватикан также одобрил изменения в гимне "Слава в вышних Богу". Вместо слов "и на земле мир людям доброй воли" теперь будут звучать "мир на земле людям, любимым Богом".

      blog_ava
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      Теги: Религия Папа Римский Франциск Ватикан
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