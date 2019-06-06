Папа Римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш": как она звучит теперь

Папа Римский изменил текст молитвы "Отче наш". Изменения касаются, правда, только одной строки, однако над его изменением Ватикан работал более 16 лет.

Так, говорится о строке, звучавшей так: "И не веди нас во искушение". Его епископы и эксперты изменили на: "Не дай нам поддаться соблазну", передает Avvenir. Глава католической церкви уже объяснил изменения.

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Папа Франциск подчеркнул, что Бог не вводит человека в искушение, потому предыдущий вариант был ложным.

Бог наоборот – помогает человеку из него выбраться,

– добавил священнослужитель.

Правки в молитве вступят в силу в течение нескольких месяцев. Кроме того, Ватикан также одобрил изменения в гимне "Слава в вышних Богу". Вместо слов "и на земле мир людям доброй воли" теперь будут звучать "мир на земле людям, любимым Богом".