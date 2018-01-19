Папа Римський одружив пару просто на борту літака: деталі

Папа Франциск провів першу весільну церемонію для стюарда та стюардеси на борту літака – це трапилося під час подорожі понтифікат у Чилі.

Про це повідомляє ВВС.

На борту літака папа одружив 39-річну Паулу Подест Руїсу і 41-річного Карлосо К'юффарді Елорріга. Вони раніше офіційно одружилися і попросили Папу лише благословити їхній шлюб.

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Пара сповістила понтифіку, що не брала шлюбу, бо їхню церкву в Сантьяго пошкодив землетрус 2010 року.

Папа Франциск запропонував провести коротку церемонію під час рейсу. Він летів з Сантьяго до міста Ікіке, що на півночі Чилі.

Папа провів для пари католицьку весільну церемонію. За свідка взяли боса авіакомпанії.

Кардинал, який подорожував разом з папою, від руки склав документ про релігійний шлюб, який підписав Папа, наречена, наречений та свідок.