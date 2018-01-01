Папа Римський розповів, які події зіпсували 2017 рік

Папа Римський Франциск у передноворічній промові згадав за війни та несправедливість.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Франциск наголосив, що час 2017 року, отриманий від Бога, люди у різний спосіб зіпсували вбивствами, брехнею та несправедливістю.

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"Війни є очевидним знаком цієї абсурдної та рецидивної гордості. Але цим є також усі малі та великі напади на життя, на істину, на братерство, що спричиняють різноманітні форми загальнолюдської, суспільної та екологічної деградації. І за все це ми хочемо й повинні перед Богом, ближніми та створінням, взяти на себе відповідальність", – сказав Папа Римський.

Понтифік також подякував батькам і педагогам, які формують дітей та підлітків з почуттям громадянської відповідальності та етики.