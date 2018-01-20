Папа Римський закликав боротися з корупцією

Під час спільного із президентом Перу звернення у Лімі Папа Римський Франциск закликав протидіяти корупції.

Про це повідомляє Reuters.

"Усе, що робиться для боротьби із цим соціальним бичем заслуговує на нашу увагу та підтримку… Це – битва, до якої залучені усі ми", – сказав Папа Франциск.

Читайте також: Папа Римський одружив пару просто на борту літака: деталі

Він додав, що протидія корупції потребує "більшої культури відкритості у державних установах, приватному секторі та громадських організаціях й церковні громади із цього – не виняток".

"Я заохочую та закликаю усіх можновладців в усіх сферах наполягати на русі цим шляхом, аби надати вашому народу віру, що Перу – це місце надій та можливостей для усіх, а не лише кількох обраних", – зауважив Папа Римський.