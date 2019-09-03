Паперові, електронні чи аудіо – хто домінує на світовому книжковому ринку?

Минулорічні соціологічні дослідження в Україні приголомшили: близько половини українців не прочитали жодної книжки за 2018 рік. Подібне дослідження провели і в США – там жодної книги за рік не прочитало 25 % населення.

Проте говорити, що ринок книги поступово падає через небажання читати, неправильно, адже на той самий ринок продовжують "заходити" електронні, аудіо- та QR-книжки. І їхня частка в загальному обсязі видань впевнено зростає. Читач шукає нові формати читання і доволі швидко звикає до нових методів отримання інформації.

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Світові тренди свідчать про те, що саме аудіокнижки набувають усе більшої популярності, у той час як електронні поступово втрачають позиції – кількість їх завантажень падає з року в рік.

Що ж до друкованих паперових книжок, то тут спостерігається цікава, майже парадоксальна тенденція: саме прогресуючий попит на придбання аудіокнижок схиляє пізніше придбати собі на поличку паперову версію видання. Так, за даними Асоціації видавців аудіокниг та Edison Research, 79% слухачів аудіокнижок протягом року читають хоча б одну друковану книгу!

Наразі саме аудіокнижки є найбільш зростаючим сегментом книговидання, хоча вони й потребують значних затрат. Адже для видання аудіокнижки потрібне дороге звукозаписувальне обладнання, студія та професійні актори для начитки.

Згідно з дослідженнями американської асоціації видавців аудіокнижок Pew Research, минулого року читачі-слухачі прослухали в середньому 15 видань, а 57% опитаних погодилися, що саме аудіоформат допоміг їм прочитати ще більше. Переважна більшість людей, які купують аудіокнижку, мають вік до 45 років. Таким чином читацьке населення "молодшає".

Pew Research також виявила, що кожен п'ятий дорослий у США слухав аудіокнижку, а кожен четвертий читав електронну версію. З 2016 року частка американців, що надають перевагу аудіоформату, збільшилася з 14 до 18 %.

Асоціація американських видавців також повідомила про поступове зростання попиту на аудіокнижки. Минулоріч дохід цього сегменту у порівнянні з 2017 роком зріс на 37,1%. Про це повідомляє Forbes. А от британський The Gardians пише, що у Великій Британії продажі аудіокнижок зросли аж на 43% у порівнянні з попереднім роком.

Таке підвищення попиту на аудіоформат пов'язують, зокрема, з розвитком подкастів та створенням спеціальних додатків для зручного завантаження та прослуховування аудіокнижок. Покращення продажів аудіокнижок спонукало New York Times навіть оприлюднити щомісячний список бестселерів у цій категорії.

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А що ж з електронною книжкою?

За даними Американської асоціації видавців, за 2018 рік дохід від продажу електронних версій упав на 3,6 %. Але навіть у цій ситуації загальний обіг електронних книжок сягнув минулого року 1 млрд завантажень. Пік найбільшого попиту спостерігали у 2013-2014 роках, потім у 2016. Проте з часом читачі почали визнавати, що час, проведений за екраном смартфону (а саме із смартфонів електронні книжки читають найчастіше), збільшувався, а соціальні мережі відволікали від читання. Погіршили ситуацію з попитом на електронні книжки піратство та падіння рівня якості оцифрованих книжок. Проте видавці наголошують: аби отримати якісну та зручну електронну книжку, за неї варто заплатити. Її вартість на українському ринку зазвичай складає близько 50 % від вартості паперової. Проте доступність не єдина перевага електронних видань.

В Україні цього року платформа "Double A Publishing" презентувала новий формат читання – QR-books. Це своєрідне поєднання тактильної паперової та електронної версії книги. На вигляд QR-book нагадує привабливу листівку із зображенням обкладинки книжки. Згідно з концепцією, кожен покупець має змогу за помірною ціною придбати книжку в електронному форматі, не порушуючи інтелектуальної власності автора та видавництва. Для її завантаження треба мати лише смартфон будь-якої моделі та інтернет, навіть повільний. Щоб отримати книжку на свій смартфон, необхідно придбати QR-books у форматі листівки в інтернет-магазині, кав'ярні, супермаркеті, на заправці, у потязі – будь-де. Потім треба завантажити книжку з QR-коду всередині листівки, і вона сама підлаштується під reader на телефоні.

У 2018 році Ukrainian Reading and Publishing Data оприлюднили результати досліджень в Україні. Згідно з ними 31 % українських читачів протягом року прочитали хоча б одну електронну книжку, і лише 16, 9 % – прослухали хоча б одну аудіокнижку.

Незважаючи на зростання популярності електронних форматів, традиційна друкована книга зберігає свої лідируючі позиції. У звіті Американської асоціації видавців за 2018 рік зазначено, що ринок паперових книжок у світі збільшився в середньому на 6 % порівняно з минулим роком. Тенденція зростання попиту на друковані книжки спостерігається, принаймні, протягом останніх 5 років.

Тож говорити про поступове витіснення електронними форматами традиційної книжки зарано як в Україні, так і у світі. Вони радше доповнюють одне одного, а розвиток електронних форматів, як не дивно, спонукає сучасного читача купувати паперові книжки.

Автор: Тимур Курганов

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