"Заборонений": яка різниця між романом та фільмом про Василя Стуса

Історія нації складається з історій її визначних діячів. Саме тому важливо їх озвучувати. Наприкінці серпня творчий дует Сергія Дзюби та Артемія Кірсанова представить новий роман – "Заборонений" (видавництво "Фабула"). А у вересні вийде в прокат однойменний фільм.

"Заборонений" – це історія життя, боротьби та загадкової смерті видатного поета-шістдесятника, правозахисника, Героя України Василя Стуса.

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Назва "Заборонений" яскраво розкриває ставлення радянської влади до поета. За власні переконання, боротьбу з лицемірством, брехнею, "шароварщиною" і "гопашною Україною", за бажання поставити українську літературу на європейський рівень Стус зазнав репресій. За життя він майже не друкувався, а всі його твори були заборонені владою.

Останні дні життя поета оповиті таємницею. Помер він 4 вересня 1985 року в радянському таборі. Існують різні версії причин смерті, серед іншого згадують і досить резонансний, але маловідомий факт. Далеко не всі знають, що ув'язнений Василь Стус був висунутий на здобуття Нобелівської премії за маленьку збірочку віршів "Таборовий зошит". Нагорода мала змусити радянську владу випустити нарешті Стуса. Але те, що мало звільнити поета, вбило його. Радянській владі не потрібен був міжнародний скандал, бо така ситуація – номінант на Нобелівську премію політичний в'язень – неприпустима! І тоді в одиночній камері в таборі Пермської області Росії Стус помирає – чи то від переохолодження, чи то від серцевого нападу, чи то від удару нарами… Загибель поета залишається загадкою. Нобелівську премію не дають посмертно, тож для радянської влади смерть Стуса була зручним виходом із напруженого становища.

Про кіно

Події фільму "Заборонений" розвиваються навколо останніх днів життя Василя Стуса в карцері табору в Пермській області Росії.

Фільм також наповнений флешбеками, що повертають глядача в минуле, а саме в 1950–1970 роки, у часи, коли на Донеччині формувався той самий Василь Стус – борець за українську незалежність і свободу. Дата прем'єри стрічки обрана не випадково, саме 5 вересня День пам'яті поета.

Зі спілкування зі сценаристами Сергієм Дзюбою та Артемієм Кірсановим стало відомо, що сцена суду за участі тоді ще адвоката, а сьогодні одіозного політика Медведчука в фільмі таки буде. Минулого року на її виключення з фільму начебто натякав сам кум Путіна.

Під час зйомок фільм мав назву "Птах душі" та "Стус", проте пізніше зупинились на варіанті "Заборонений", тому що творча група розглядає фільм не лише як біографію конкретної людини, а і як образ часу та уособлення боротьби з режимом.

Про книгу

Однойменний роман "Заборонений", звичайно, сюжетно близький до фільму, але, як це часто буває, набагато повніший.

Події книжки розпочинаються з сучасної історії аспірантки, що колись досліджувала творчість дисидента Василя Стуса, проте сьогодні вимушена працювати медсестрою. Вона доглядає стареньку бабусю, що помирає. Виявилося, ця бабуся – колишній полковник КДБ. І вона дуже часто перетиналася з Василем Стусом. З її вуст аспірантка Людмила і дізнається історію поета.

Книжка більше прив'язана до сучасності, а відтак дуже важлива.є

Зараз, як і в часи Стуса, існує проблема українських політв'язнів, яких утримують у російських в'язницях Це Олег Сенцов, Павло Гриб, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Теймур Абдуллаєв та багато інших. Так РФ намагається залякати всіх, хто наважиться боротися за справжню незалежність України й українську мову. Але Стус не скорився, і від нас не дочекаються!

— говорить Артемій Кірсанов в інтерв'ю видавництву "Фабула".

Під час створення книжки та фільму автори два роки збирали інформацію, перечитували архіви, статті та дисертації. Проводили навіть соціологічні дослідження – і результати жахнули їх. Виявилося, що багатьом ім'я Стуса відомо, але на цьому знання українців закінчується… Автори зустрілися з родичами Василя Стуса – сином Дмитром і сестрою Марією. Багато спілкувалися з сучасниками Василя Семеновича, його друзями-"шістдесятниками" та співкамерниками з радянських таборів. Це насамперед відома родина Довганів, стусознавець і політв'язень Василь Овсієнко, журналіст Олесь Шевченко, відомі діячі з київського Інституту літератури і навіть кембриджський аспірант Богдан Токарський, який пише на цю тему дисертацію.

Також автори встигли поспілкуватися з Левком Лук'яненком та Іваном Драчем до того, як вони пішли з життя. Завдяки цим людям у книжці передано справжній дух епохи та характер поета-борця.

Четверту частину свого недовго життя – 13 років із 47-ми – Стус провів у тюрмі. Він до останнього боровся з режимом. Саме тому ця історія настільки важлива сьогодні.

25 серпня роман Сергія Дзюби та Артемія Кірсанова "Заборонений" з'явиться в книгарнях. Тож українці зможуть прочитати роман до прем'єри фільму, яка відбудеться 5 вересня.

Автор: Тимур Курганов

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