Загнаний у пастку, – політолог спрогнозував наступні кроки Путіна

Посилення далекобійних можливостей ЗСУ створило неабиякі проблеми для Кремля. Українські дрони не лише фізично знищують російську інфраструктуру, але й "б'ють" по стовпах режиму. Ситуація з 9 травня чітко це показала.

Політолог Артем Бронжуков розповів 24 Каналу, що немає нічого дивного в тому, що припинення вогню на 9 – 11 травня не працює. Росіяни й раніше у таких випадках його не дотримувалися. Але ситуація все ж відрізняється від того, що було раніше.

Що було не так з цьогорічним парадом на 9 травня?

Парад до 9 травня завжди був одним з показових символів теперішньої Росії. Режим демонстрував своєму населенню та всьому світу, які вони "могутні та непереможні". Та як тільки загроза атаки українських дронів посилилася – так одразу весь запал різко впав.

Цього разу урочистості були зовсім скромними. Росіяни не ризикнули використовувати військову техніку на параді; виникали перебої зі зв'язком, а в низці міст взагалі скасували урочистості. Росіяни все більше відчувають війну, що однозначно впливає на авторитет диктатора Путіна. Так ще й указ Зеленського про дозвіл Росії провести парад на 9 травня виглядає ще тим приниженням.

Виникає цікава ситуація. Все докотилося до того, що їхній "непереможний лідер" змушений говорити про перемир'я. Путіну не вдається самостійно впоратися з усім, аби провести парад до Дня перемоги. Ви ще й подивіться, хто з лідерів приїхав на парад? Дехто прибув з невизнаних країн. Абхазія, Республіка Сербська, яка є квазіутворенням на території Боснії і Герцеговини. Лукашенко. Все це – тотальний сором,

– зазначив Бронжуков.

До слова, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко зауважив, що указ Зеленського про дозвіл Росії провести парад – влучний психологічний крок. Очевидно, що такий крок викликав роздратування в Кремлі. Це стало одразу зрозуміло після того, як в Росії почали публічно відповідати на таку дію з боку України.

Західні ЗМІ також вказують, що парад продемонстрував слабкість російського диктатора. У The New York Times зауважили – цьогорічні урочистості показали, що Росія стає все вразливішою на тлі війни проти України. Там запровадили безпрецедентні заходи безпеки через загрозу атак безпілотників.

Які можуть бути подальші дії Путіна?

Ситуація довкола війни проти України стає все більшим тягарем для диктатора Путіна. Судячи з усього, глобально у нього залишилося 2 варіанти дій. Перший – рухатися до замороження війни в Україні та оголосити про власну перемогу.

Другий сценарій – масштабна мобілізація в Росії. Або ж це може бути певний нестандартний хід, на який ворог дійсно здатний.

Я чув від західних дипломатів гіпотезу, що Путін спробує захопити місто Нарва в Естонії вже цього літа. Все для того, аби перегорнути "шахову партію", яка складається програшно. Путін зараз загнаний в кут. Як він відреагує? Цікаве питання. Адже воно визначатиме, як довго триватиме війна та в якому форматі вона піде,

– сказав Бронжуков.

У будь-якому разі посилення далекобійних можливостей України стає неприємним "ляпасом" для Путіна. Фактично Росія починає все більше відчувати війну на своїй території. І тут вже постає багато питань до самого диктатора.

Після таких ударів Путін не зможе довго розповідати, що все в нього йде по плану. Ні, він приніс війну на власну територію. Росіяни цього бояться. Вони віддали частину прав, щоб відчувати сильну державу, яка забезпечить спокій. Сьогодні цього немає. Консенсус розвалений,

– наголосив політолог.

Коли може завершитися війна в Україні?

Станом на травень прогресу в мирних переговорах між Україною та Росією за посередництва США фактично немає. Зустрічі зупинилися після того, як наприкінці лютого Сполучені Штати почали військову операцію проти Ірану. При цьому позиції України та Росії абсолютно відмінні. Київ готовий завершити війну на теперішній лінії зіткнення, а Росія цинічно вимагає, аби ЗСУ вийшли з території Донецької та Луганської областей.

Дипломат та колишній посол у США Валерій Чалий назвав 3 сценарії, як завершиться війна в Україні. Багато що залежить саме від європейських партнерів. Поки що найреалістичнішим видається проміжний сценарій, за яким війна триватиме ще 1 – 2 роки. Але все може змінитися.

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький вважає, що літо 2026 року буде тим моментом, коли Путін буде визначатися, що робити далі. Від цього залежатиме тривалість війни.