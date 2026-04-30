Цього року участь у параді 9 травня на Червоній площі в Москві підтвердили лідери чотирьох держав. Для порівняння, торік у заході брали участь керівники 27 країн.

Про це повідомляє російське опозиційне видання The Insider.

Хто приїде на парад в Москві?

27 квітня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що згодом буде оприлюднена інформація про кількість розісланих запрошень і про те, які саме іноземні лідери вже підтвердили участь у заходах 9 травня.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков також повідомляв, що низка іноземних політиків планують приїхати до Москви з нагоди 9 травня, однак не уточнював, про кого саме йдеться.

Водночас уже відомо, що участь у заходах підтвердили лідери трьох країн СНД – президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і президент Киргизстану Садир Жапаров.

Також, за даними ЗМІ, участь у параді можуть взяти керівники невизнаних Абхазії та Південної Осетії – Бадра Гунба та Алан Гаглоєв. Про намір приїхати повідомляв і лідер правлячої партії Республіки Сербської Мілорад Додік.

Крім того, участь у заходах підтвердив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Раніше також повідомлялося, що через обмеження повітряного простору країн Балтії він може їхати до Москви автомобілем. Сам Фіцо заявляв, що не братиме участі у військовому параді, однак планує покласти квіти до Могили невідомого солдата.

Цікаво! Минулого року прем'єр-міністр Словаччини також заявляв про намір відвідати Москву на парад 9 травня, попри, як він стверджував, спроби перешкодити цьому візиту. Тоді Литва, Латвія та Естонія закрили свій повітряний простір для польотів літаків, які прямували до Росії на заходи до 9 травня.

Для порівняння, минулого року парад у Москві відвідали лідери 27 країн, зокрема представники Китаю, Сербії, Венесуели, Бразилії, Куби, Вірменії, Єгипту, В'єтнаму, Ефіопії та частково визнаної Палестини. Також на заході були присутні дипломати з Ізраїлю.

Водночас посол США участі у події не брав.

Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що напередодні 9 травня Путін спробує продемонструвати російському суспільству хоч якийсь успіх. Зокрема, армія противника може спробувати висадитися на правий берег Херсонщини або активізуватися на Сумському напрямку під приводом створення "буферної зони".

