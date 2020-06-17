Влада тринадцяти російських регіонів відмовилися від проведення військових парадів 24 червня.

Формальное основание для такого вольнодумства губернаторов, граничащего даже с неполным пониманием стоящих перед государством всемирно-исторических задач, связано, разумеется, с коронавирусом.

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Зачем парад, давайте просто "обнулим"

Еще весной Владимир Путин заявил, что ответственность за эпидемиологическую ситуацию лежит на начальниках на местах, но этим же начальникам пора вспомнить, что это вообще-то Российская Федерация, и действовать самостоятельно, по обстановке, не дожидаясь темников и указаний сверху.

Испытание самостоятельностью оказалось суровым, но теперь мы видим его первые политические плоды. В то время как вся страна готовится маршировать и обнуляться, некоторые губернаторы предлагают сразу перейти ко второй и главной части этой программы.

То есть без всяких парадов по-быстрому оформить поправки к Конституции и разойтись.

При этом эпидемиологическая обстановка выступает скорее как алиби для "особого курса", чем в качестве реальной причины. Например, в Пермском крае за все время эпидемии зафиксировано 2500 случаев заражения, в день эта цифра сейчас держится на уровне около 70 случаев. Вполне средние показатели по России, а по сравнению с Москвой все проходит мягко. Тем не менее недавно назначенный врио губернатора Дмитрий Махонин от парада отказался. Местные жители объясняют официальную ссылку на непреодолимые эпидемиологические трудности на пути военно-исторического величия Пермского края банальным и вполне объяснимым в нынешних условиях желанием региональных властей сэкономить деньги.

А что Собянин?

Эпидемия уже использовалась для обоснования самых разных политических решений: от фактического запрета одиночных пикетов до сбора личных данных граждан в системе "цифровых пропусков". В данном случае мы наблюдаем, как она заставляет на время вернуться к нормальному порядку вещей, в рамках которых огромной страной не пытаются управлять со Старой площади, и по крайней мере часть решений принимается на месте.

Страшно представить себе, сколько можно было бы экономить на таких проектах, спускаемых из центра, в ситуации, когда в стране был бы реальный, а не коронавирусный федерализм. В особенной ситуации оказался мэр Москвы Сергей Собянин, который по понятным причинам отменить парад в городе не может. Он до последнего времени занимал жесткую позицию в отношении эпидемиологических мер и сейчас открыто высказал "особое мнение" по поводу участия граждан в патриотическом празднике и гуляниях. Конечно, вокруг главного парада в столице выстроена вся нехитрая "политтехнология" будущего "обнуления" Конституции. Со второй недели июня жители столицы, запертые в своих домах, смогли официально дышать свежим воздухом, пользоваться салонами красоты (невероятно важная политэкономическая проблема, как выяснилось за эти месяцы). Около 24 июня они по графику должны будут испытать историческое величие (для части жителей столицы это неудачно совпадет с графиком отключения горячей воды). А затем воодушевленные возвращением всех признаков нормальной российской жизни триумфально проголосовать за новую-старую Конституцию.

И вот в этой ситуации Собянин призывает граждан слишком уж не воодушевляться и 24 июня посидеть дома, а парад посмотреть по телевизору. Чтобы никто, в частности в Кремле, не остался в обиде, в мэрии параллельно разработали план поддержки конституционного ликования, который не требует очного участия гражданина. Среди участников голосования 1 июля, в том числе среди проголосовавших онлайн, будут разыграны ценные призы на общую сумму 10 млрд рублей.

Вот такой федерализм.

Источник: Новая газета