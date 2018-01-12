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Параноя, як в Януковича, – Найєм розповів про "найбільшу проблему" Порошенка та Луценка

01:35, сьогодні 2977 Читать новость на русском
Мустафа Найєм
Мустафа Найєм / Фото з вільних джерел

Замість того, щоб послухати власний народ, високопосадовці, які у своїй політичній психології є васалами, очікують якихось сигналів від когось сильнішого за них.

Таку думку висловив народний депутат України Мустафа Найєм, пише Zik. За його словами, Генпрокурор мав поїхати на конференцію до США та просив зустрічі із американськими високопосадовцями.

Однак йому у цьому відмовили. І сталось це якраз після скандалу із НАБУ, який став "політичним похороном" Луценка.

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Це відбулося тоді, коли почався скандал із НАБУ, під час якого, на мою думку, Луценко влаштував собі політичний похорон. І те, з якою агресію, цинічністю та зухвалістю Генпрокурор знищував працівників антикорупційних органів, стало великою плямою на його репутації. Саме після цього йому відмовили у багатьох зустрічах на високому рівні,
– підкреслив Найєм.

Депутат певен, що у Генпрокурора Луценка і Президента Порошенка зараз є параноя щодо США, так само, як колись була у Януковича.

Саме тому реформи зі скрипом й не повністю проходять лише тоді, коли з'являється серйозний зовнішньополітичний тиск на українських політиків.

Вони впевнені, що США – це їхня найбільша біда. Адже ці люди у своїй політичній психології є васалами, тобто їм потрібно, щоб хтось – чи то Байден, чи Путін, чи ще хтось, сказали, що треба робити. Натомість послухати власний народ, активістів та депутатів – не можна,
– констатував Мустафа Найєм.

Теги: ТОП Новини України Новини політики Юрій Луценко Мустафа Найєм Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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