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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Парламентські вибори-2019: онлайн виборчого марафону на 24 каналі

      6019 Читать новость на русском
      Парламентські вибори 2019 – дивитися онлайн 21.07.2019 – трансляція
      24 канал проведе виборчий марафон 21 липня / 24 канал

      У день позачергових виборів 21 липня на 24 каналі – великий виборчий марафон. Стартує він у неділю о 18:00 та триватиме до пізньої ночі – 01:00. У понеділок вже о 8:00 ранку ми продовжимо підводити підсумки виборів у прямому ефірі в студії 24-го.

      Ведучі каналу – Артем Овдієнко, Дарія Кудімова, Леся Вакулюк та Тетяна Кругова – разом з лідерами думок, політиками та самими кандидатами в депутати будуть в прямому ефірі стежити за ходом голосування та подіями в день виборів і обговорювати результати народного волевиявлення.

      Важливо: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

      В ніч виборів експерти у прямому ефірі 24 каналу оцінять результати голосування та спробують дати прогнози щодо діяльності нових депутатів.

      Вмикайте 24 канал на ТБ або дивіться онлайн.

      Парламентські вибори-2019 – дивіться пряму трансляцію марафону на 24 каналі:


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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Медіа Журналісти
      Джерело: 24 канал
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