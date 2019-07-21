Парламентські вибори-2019: онлайн виборчого марафону на 24 каналі

У день позачергових виборів 21 липня на 24 каналі – великий виборчий марафон. Стартує він у неділю о 18:00 та триватиме до пізньої ночі – 01:00. У понеділок вже о 8:00 ранку ми продовжимо підводити підсумки виборів у прямому ефірі в студії 24-го.

Ведучі каналу – Артем Овдієнко, Дарія Кудімова, Леся Вакулюк та Тетяна Кругова – разом з лідерами думок, політиками та самими кандидатами в депутати будуть в прямому ефірі стежити за ходом голосування та подіями в день виборів і обговорювати результати народного волевиявлення.

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В ніч виборів експерти у прямому ефірі 24 каналу оцінять результати голосування та спробують дати прогнози щодо діяльності нових депутатів.

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Парламентські вибори-2019 – дивіться пряму трансляцію марафону на 24 каналі:





Результати Національного екзит-полу – інфографіка