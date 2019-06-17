23:06
17 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приховані фантазії Кисельова. Хто винен у бідах росіян
      Вєсті Кремля
      21:16, сьогодні
      Вєсті. UA: Куди перенесуть Адміністрацію Зеленського. Ляшко думкою багатіє
      Вєсті.UA
      20:43, сьогодні
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Парламентські вибори: ЦВК зареєструвала першу партію

      479 Читать новость на русском
      Парламентські вибори
      Парламентські вибори / zik.ua

      На черговому засіданні ЦВК зареєструвала першу політичну партію та її 167 членів на дочасні вибори до Верховної Ради.

      Відтак саме партія Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" стала першою, що зареєструвала ЦВК, повідомили у Facebook.

      Читайте також: Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість

      Кандидати у народні депутати зареєстровані на загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. 

      У першу десятку списку партії "Громадянська позиція" увійшли:

      1. Анатолій Гриценко – лідер партії
      2. Дмитро Добродомов – лідер партії "Народний контроль"
      3. Микола Томенко – лідер партії "Рідна країна"
      4. Микола Катеринчук – лідер "Європейської партії України"
      5. Марина Соловйова – адвокатка і громадська діячка
      6. Анатолій Забарило – секретар Львівської міськради
      7. Петро Ландяк – депутат Тернопільської міськради
      8. Микола Ладовський – глава івано-франківської обласної організації партії
      9. Єгор Фірсов – екс-нардеп
      10. Віктор Трепак – екс-заступник голови СБУ.


      Перша п'ятірка списку партії Анатолія Гриценка "Громадянська позиція"

      До слова, 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

      На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 5 партій, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".


      Рейтинг партій на парламентські вибори

      blog_ava
      На "міст Кличка" наїхали – автомобілем: горе-блогерка виклала в Instagram "зворушливе" відео
      сьогодні
      5006
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Громадянська позиція Анатолій Гриценко Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 17 червня: зустріч Зеленського та Макрона, ПЦУ проти "собору Філарета"
      сьогодні , 22:20 Головні новини 17 червня: зустріч Зеленського та Макрона, ПЦУ проти "собору Філарета"
      944
      "ЛНР" дает и сразу забирает: как выживают луганчане
      сьогодні , 22:00 "ЛНР" дает и сразу забирает: как выживают луганчане
      Ольга Черненко
      Призначення Бухарєва: чим Зеленський нагадує Порошенка
      сьогодні , 20:07 Призначення Бухарєва: чим Зеленський нагадує Порошенка
      Крістіна Бердинських 876
      Як італійські найманці воюють на Донбасі
      сьогодні , 19:00 Як італійські найманці воюють на Донбасі
      Дмитро Снєгирьов 2193
      Врятуй планету і збережи своє здоров'я: сьогодні розпочався Всесвітній тиждень без м'яса
      сьогодні , 18:22 Врятуй планету і збережи своє здоров'я: сьогодні розпочався Всесвітній тиждень без м'яса
      Все про екологію 1014
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук