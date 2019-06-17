Парламентські вибори: ЦВК зареєструвала першу партію

На черговому засіданні ЦВК зареєструвала першу політичну партію та її 167 членів на дочасні вибори до Верховної Ради.

Відтак саме партія Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" стала першою, що зареєструвала ЦВК, повідомили у Facebook.

Читайте також: Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість

Кандидати у народні депутати зареєстровані на загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

У першу десятку списку партії "Громадянська позиція" увійшли:

Анатолій Гриценко – лідер партії Дмитро Добродомов – лідер партії "Народний контроль" Микола Томенко – лідер партії "Рідна країна" Микола Катеринчук – лідер "Європейської партії України" Марина Соловйова – адвокатка і громадська діячка Анатолій Забарило – секретар Львівської міськради Петро Ландяк – депутат Тернопільської міськради Микола Ладовський – глава івано-франківської обласної організації партії Єгор Фірсов – екс-нардеп Віктор Трепак – екс-заступник голови СБУ.



Перша п'ятірка списку партії Анатолія Гриценка "Громадянська позиція"

До слова, 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 5 партій, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".



Рейтинг партій на парламентські вибори