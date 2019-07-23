Парламентські вибори: як працюють члени комісій

Пів тисячі кілометрів від Харкова до Києва й стільки ж зі Львова чи Одеси до столиці. Таку відстань долають деякі представники окружних комісій, щоб довести мокрі печатки у ЦВК. Багато хто з них їде одразу після напружених діб підрахунку голосів.

Із самої Дніпропетровщини на другий день після голосування представники комісії привезли мокрі печатки. Одночасно із ними до ЦВК потрапила і комісія з Полтавщини.

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"38 годин безперервно засідання тривало", – розповіла голова окружної виборчої комісії №146 Марія Чадюк.

З неділі всього три години вдалось поспати пані Марії із колегами. Весь інший час вони рахували голоси після волевиявлення. Казала, що їм ще пощастило, бо не було порушень.



Мокрі печатки

Приїжджають у столицю України і особисто кандидати в депутати, які дуже переживають за результати підрахунку. "Від мене член комісії не потрапив і я вирішив особисто приїхати, щоб все було в межах закону", – пояснив кандидат у народні депутати Дмитро Шпенов.



Дмитро Шпенов

До ЦВК прямують представники комісій із мокрими печатками з кожного куточку України. Зараз в центральному офісі зустрічають лише першу хвилю. Тут прийматимуть мокрі печатки з дільниць до 5 серпня включно. А результати виборів мають оголосити до 10 серпня.