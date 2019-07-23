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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Парламентські вибори: як працюють члени комісій

      82 Читать новость на русском

      Пів тисячі кілометрів від Харкова до Києва й стільки ж зі Львова чи Одеси до столиці. Таку відстань долають деякі представники окружних комісій, щоб довести мокрі печатки у ЦВК. Багато хто з них їде одразу після напружених діб підрахунку голосів.

      Із самої Дніпропетровщини на другий день після голосування представники комісії привезли мокрі печатки. Одночасно із ними до ЦВК потрапила і комісія з Полтавщини.

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      "38 годин безперервно засідання тривало", – розповіла голова окружної виборчої комісії №146 Марія Чадюк.

      З неділі всього три години вдалось поспати пані Марії із колегами. Весь інший час вони рахували голоси після волевиявлення. Казала, що їм ще пощастило, бо не було порушень.

      Мокрі печатки
      Мокрі печатки

      Приїжджають у столицю України і особисто кандидати в депутати, які дуже переживають за результати підрахунку. "Від мене член комісії не потрапив і я вирішив особисто приїхати, щоб все було в межах закону", – пояснив кандидат у народні депутати Дмитро Шпенов.

      Дмитро Шпенов
      Дмитро Шпенов

      До ЦВК прямують представники комісій із мокрими печатками з кожного куточку України. Зараз в центральному офісі зустрічають лише першу хвилю. Тут прийматимуть мокрі печатки з дільниць до 5 серпня включно. А результати виборів мають оголосити до 10 серпня.

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики ЦВК
      Джерело: 24 канал
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