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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Справжні слуги народу, яких забудуть наступного дня: як здають протоколи – обурливі фото й відео

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      Члени ДВК привезли бюлетені та протоколи, чекають на змогу їх здати до ОВК
      Члени ДВК привезли бюлетені та протоколи, чекають на змогу їх здати до ОВК / facebook.com/andriipopyk

      За перипетіями виборчої кампанії часто забувають про її справжніх героїв. Тих, хто віддав усі сили і не спав по кілька діб. Це – члени дільничних виборчих комісій, які по завершенню підрахунку бюлетенів та підписання протоколів рушали до ОВК. Часто за 100, а то й за 200 кілометрів. І вистоювали довжелезні черги без жодних людських умов, щоб виконати свій обов'язок перед країною.

      Приголомшливі фото черг та вкрай незручних умов, за яких члени ДВК здають в окружних комісіях бюлетені та протоколи, публікують у мережі з усіх регіонів України.

      Важливо! Коли ЦВК оголосить результати парламентських виборів – дата

      "Ось справжні слуги народу! Поки кандидати бухають (хто з радощів, хто з горя), вони, не спавши вже другу добу, чекають на свою чергу, щоб здати протоколи та бюлетені. Всі, хто стануть депутатами, забудуть за них вже з наступного дня", – влучно написав блогер Андрій Попик у Facebook.

      Дивіться фото, за яких умов члени ДВК стоять у чергах, щоб здати документи:

       

       

      А ось і відео, яке дозволяє оцінити масштаб черг:

      Документи можна приймати й у наметах: ще порція разючих фото

       

       

      Не дивно, що за таких умов нерви іноді здають: дивіться відео

      Тим часом ЦВК вже опрацювала понад 80% протоколів і є певне розуміння, які партії будуть у майбутній Верховній Раді: інфографіка 24 каналу.

      Результати

      blog_ava
      Скільки місць у Раді отримають партії-переможці
      23 липня
      21931
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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