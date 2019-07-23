Справжні слуги народу, яких забудуть наступного дня: як здають протоколи – обурливі фото й відео

За перипетіями виборчої кампанії часто забувають про її справжніх героїв. Тих, хто віддав усі сили і не спав по кілька діб. Це – члени дільничних виборчих комісій, які по завершенню підрахунку бюлетенів та підписання протоколів рушали до ОВК. Часто за 100, а то й за 200 кілометрів. І вистоювали довжелезні черги без жодних людських умов, щоб виконати свій обов'язок перед країною.

Приголомшливі фото черг та вкрай незручних умов, за яких члени ДВК здають в окружних комісіях бюлетені та протоколи, публікують у мережі з усіх регіонів України.

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"Ось справжні слуги народу! Поки кандидати бухають (хто з радощів, хто з горя), вони, не спавши вже другу добу, чекають на свою чергу, щоб здати протоколи та бюлетені. Всі, хто стануть депутатами, забудуть за них вже з наступного дня", – влучно написав блогер Андрій Попик у Facebook.

Дивіться фото, за яких умов члени ДВК стоять у чергах, щоб здати документи:

А ось і відео, яке дозволяє оцінити масштаб черг:

Документи можна приймати й у наметах: ще порція разючих фото

Не дивно, що за таких умов нерви іноді здають: дивіться відео

Тим часом ЦВК вже опрацювала понад 80% протоколів і є певне розуміння, які партії будуть у майбутній Верховній Раді: інфографіка 24 каналу.