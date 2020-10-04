У Чехії на місцевих виборах перемогла партія чинного прем'єра Андрея Бабіша – ANO ("Акція невдоволених громадян"). Він посів перше місце в 10 із 13 регіонах країни.

Вибори до органів місцевого самоврядування у Чехії відбулися 3 – 4 жовтня 2020 року. На них прийшло 37,95% населення. Про це повідомили на сайті Novinky.cz.

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За партію ANO проголосувало найбільше виборців, тому загалом вона отримає 178 місць в органах місцевого самоврядування. Всього у регіональних асамблеях є 675 членів.

Які партії в топі

На 2 місці опинилася Česká pirátská strana (Чеська піратська партія). Вона здобула 91 місце (раніше мала лише 3).

(Чеська піратська партія). Вона здобула 91 місце (раніше мала лише 3). На 3 місці – ODS (Громадянська демократична партія), має 53 мандати.

(Громадянська демократична партія), має 53 мандати. На 4 місці – STAN ("Мери й незалежні") з 40 мандатами.

Комуністична партія Богемії та Моравії (KSČM) за підсумками виборів втратила 73 місця і матиме лише 13. Чеська соціально-демократична партія, партнер партії Бабіша в урядовій коаліції, отримає 28 місць – на 97 менше.

Що відомо про партію ANO? ANO або "Акція невдоволених громадян" – це чеська партія, заснована 2011 року мільярдером словацького походження Андреєм Бабішем.



У грудні 2019 року у центрі Праги на демонстрацію вийшли тисячі людей. Вони вимагали відставки прем'єр-міністра, якого звинувачували у шахрайстві. Бабіш заявив, що не збирається подавати у відставку. За його словами, опозиція регулярно ходить на демонстрації, тому що "антібабіш" – їхня єдина програма, вони більше нічого не можуть зробити.

Не зовсім переможець

Попри свою перемогу, ANO не матиме більшість місць у всіх регіонах. Переважну кількість голосів у центральній Богемії отримали "Мери та незалежні". Вони розпочали перемовини з "піратами" та іншими партіями про широку коаліцію без партії Бабіша. Також ANO та ODS разом з CSSD оголосили про те, що вони створять коаліцію у Моравсько-Сілезькому регіоні.