Єдину антивоєнну партію раптово зняли перед виборами: чого злякались в Кремлі

Єдину російську партію, яка відкрито позиціює себе як антивоєнна, раптово зняли з виборів до Держдуми. Формально рішення пояснили певними порушеннями, однак за цим можуть стояти зовсім інші причини.

Політолог Вадим Денисенко розповів 24 Каналу, що спочатку допуск "Яблука" до виборів міг бути частиною плану Кремля. Водночас згодом усередині російської влади перемогла позиція силовиків, які виступають проти будь-якої не пропутінської риторики на виборах.

Чому у Росії кардинально змінилось становище партії "Яблуко"

За словами Вадима Денисенка, спочатку "Яблуко" могли допустити до виборів навмисно. Логіка заступника глави адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка, який відповідав за виборчі процеси, могла полягати в тому, щоб створити для російських лібералів ілюзію можливості політичного представництва.

При цьому влада могла заздалегідь визначити результат партії. За контрольованого підрахунку голосів "Яблуко" могло отримати умовні 3 – 4%, після чого Кремль використав би це як демонстрацію нібито незначної підтримки антивоєнних настроїв у Росії.

Тобто можна було б показати, що воєнну тематику підтримує 97%, а антивоєнну – лише 3%,

– пояснив політолог.

Однак, за його словами, у Кремлі є кілька груп впливу, і частина з них виступила проти участі "Яблука" у виборах.

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Чого могли злякатися в Кремлі

Денисенко зазначив, що для частини російського істеблішменту, зокрема силовиків та людей в адміністрації президента, сам факт присутності не пропутінської риторики на виборах є небезпечним.

Водночас ситуацію могли використати й для внутрішньої боротьби проти Кирієнка. Той міг зрозуміти, що програє цю боротьбу, і зрештою сам стати ініціатором зняття "Яблука" з виборів.

Політолог вважає, що реальна підтримка партії "Яблуко" могла бути значно вищою за ту, яку Кремль планував продемонструвати. Мовиться приблизно про 10%.

"Але "Яблоку" б ніколи не дали можливості пройти в будь-які органи влади, партії б намалювали той відсоток, який був би потрібен", – зазначив Денисенко.

Нагадаємо. Верховний суд Росії скасував реєстрацію опозиційної партії "Яблуко" на виборах до Держдуми. Приводом для цього став позов прокремлівської сили "Батьківщина", яка звинуватила антивоєнну політсилу в порушенні авторських прав та отриманні коштів з-за кордону. У самій партії звинувачення вважають безпідставними та пов'язують таке рішення влади із намаганням придушити суспільний запит на мир.