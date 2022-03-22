В інтерв'ю "Українській правді" міський голова Чернігова Владислав Атрошенко розповів, що на тлі штучно створеної окупантами гуманітарної катастрофи, йому кілька разів пропонували здати місто.
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Мер Чернігова розповів про заклики окупантів здати місто
Як і мери з інших міст Атрошенко отримував від російських військових пропозиції здатися. Однак перемовин з ворогами мер не веде та передає матеріали у відповідні органи:
Я подібні смс-ки надсилаю до Служби безпеки. А з невідомих номерів не беру слухавку. Пару таких пропозицій було,
– розповів він.
Крім того, він зазначив, що на його номер приходять смс-ки дивного змісту, на які він просто не реагує.
Раніше мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомляв, що з міста через повномасштабне вторгнення Росії виїхало орієнтовно 150 тисяч людей. Це понад половина населення міста.
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