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      Парубій відреагував на збір підписів про свою відставку: Поставлю це питання на голосування

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      Андрій Парубій
      Андрій Парубій / 24 канал

      Спікер українського парламенту Андрій Парубій відреагував на збір підписів у Раді щодо його відставки. Він пообіцяв поставити це питання на голосування, проте за однієї умови.

      Так, Парубій зазначив, що голосування про його відсторонення відбудеться лише після того, як він підпише закон про українську мову. Про це він повідомив під час засідання Верховної Ради.

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      Збирайте підписи, колеги. Я вам обіцяю таке: як тільки будуть зібрані необхідні підписи, я невідкладно поставлю це питання на голосування. З одним нюансом – після того, коли я як голова Верховної Ради України поставлю підпис під законом про українську мову,
      – наголосив Парубій із трибуни Ради.

      Він також додав, що невідкладно дав доручення, щоб якомога швидше депутатам видали підписні листи.

      Зазначимо, що збір підписів за відставку голови Верховної Ради Андрія Парубія розпочав депутат від партії "Відродження" Валерій Писаренко. Він заперечив, що ці дії означають його роботу з командою Володимира Зеленського та пояснив їх єдиною фразою: "настав час".

      Що відомо про очільника Ради Андрія Парубія?

      Андрій Парубій родом зі Львівщини, народився 31 січня 1971 року у Червонограді. В 1994 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, за фахом він – історик. Вкінці 80-х брав участь у низці архітектурно-археологічних експедицій. Вже потім подався у політику.

      Так, 3 1990 року Парубій – депутат Львівської обласної ради, секретар постійної депутатської комісії з питань молоді і спорту.

      Цікаво, що разом із Олегом Тягнибоком Парубій був співзасновником Соціал-національної партії України, яку згодом перейменували у Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

      З 1994 по 1998 року Парубій був депутатом Львівської міської ради, а з 2002 – заступник голови Львівської обласної Ради.

      Після Помаранчевої революції, активним учасником якої він був, Парубій стає членом політичної ради "Нашої України". До речі, під час революції він був комендантом Українського дому у Києві.


      Парубій під час Помаранчевої революції

      З 2007 по 2012 роки – Парубій – народний депутат від блоку "Наша Україна – Народна самооборона" у парламенті.

      У лютому 2012 він вийшов із партії, а вже в червні того ж року вступив до "Фронту змін".

      З 2012 по 2014 – нардеп від ВО "Батьківщина".

      Під час Революції Гідності так само, як і під час Помаранчевої революції, був фактичним комендантом і очільником наметового містечка Євромайдану.


      Парубій на Євромайдані

      У березні 2014 року він добровільно склав депутатські повноваження у зв’язку з призначенням на посаду секретаря РНБО. На час його перебування на посаді припали анексія Криму Росією і початок війни на Донбасі. Вже у серпні Парубій написав заяву на звільнення із займаної посади. Свою відставку пояснив розбіжностями із президентом Порошенком. Як розповідали у його оточенні, Парубій критикував мирний план Петра Порошенка, вважаючи його безперспективним.

      У серпні 2014 року покинув також політраду "Батьківщини". На позачергових виборах до Ради пройшов у парламент за партійним списком від "Народного фронту". Спочатку був заступником спікера парламенту Володимира Гройсмана. А після того, як Гройсман очолив уряд, зайняв його місце.

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      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Андрій Парубій
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