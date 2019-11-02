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      Пасажиропотік Wizz Air в Україні зріс на майже 70%

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      Кількість пасажирів лоукосту Wizz Air зросла на 68%
      Кількість пасажирів лоукосту Wizz Air зросла на 68% / 24 канал

      За дев’ять місяців 2019 року кількість пасажирів, яких в Україну і з доставив Wizz Air, склала понад півтора мільйона осіб. Це на 68% більше, ніж торік.

      Угорський лоукостер Wizz Air за січень-вересень 2019 року значно збільшив пасажиропотік у межах України. Про це повідомив Центр транспортних стратегій.

      Більше про: Лоукостер Wizz Air запустив авіарейси зі Львова до Кіпру: розклад і вартість квитків

      Кількість цьогорічних користувачів цієї авіакомпанії – 1 мільйон 819 тисяч пасажирів.

      Скільки пасажирів у Wizz Air
      Скільки українців літає авіакомпанією Wizz Air / інфографіка 24 каналу

      Wizz Air планує і надалі збільшувати пасажиропотік в Україні. Так, нещодавно було анонсовано нові рейси із Запоріжжя. Йдеться про рейси до Відня, Вільнюса, Будапешта, Ґданська, Кракова та Вроцлава.

      Що відомо про Wizz Air?Найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує приблизно 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Публікації Інфографіка авіація Wizz Air Статистика
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