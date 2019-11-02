Пасажиропотік Wizz Air в Україні зріс на майже 70%

За дев’ять місяців 2019 року кількість пасажирів, яких в Україну і з доставив Wizz Air, склала понад півтора мільйона осіб. Це на 68% більше, ніж торік.

Угорський лоукостер Wizz Air за січень-вересень 2019 року значно збільшив пасажиропотік у межах України. Про це повідомив Центр транспортних стратегій.

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Кількість цьогорічних користувачів цієї авіакомпанії – 1 мільйон 819 тисяч пасажирів.



Скільки українців літає авіакомпанією Wizz Air / інфографіка 24 каналу

Wizz Air планує і надалі збільшувати пасажиропотік в Україні. Так, нещодавно було анонсовано нові рейси із Запоріжжя. Йдеться про рейси до Відня, Вільнюса, Будапешта, Ґданська, Кракова та Вроцлава.

Що відомо про Wizz Air?Найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує приблизно 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу.