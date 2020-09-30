Для закупівлі нових вагонів для Укрзалізниці Міністерство фінансів запропонувало в проєкті бюджету направити гроші, отримані від штрафів за перевищення швидкості на дорогах. В такому рішенні Україна не є унікальною країною.

В іншому випадку державі доведеться збільшувати тарифи й тоді українцям буде дорого вартувати поїздка. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у програмі "Що це було?" на 24 каналі.

Важливо Нові вагони для Укрзалізниці: в МВС проти направляти на це гроші, отримані з штрафів

Він зазначив, що є варіант, аби Укрзалізниця коштом вантажних перевезень якимось чином дотягувала пасажирські. Проте результат буде ніякий, адже використовуватимуться старі вагони, де щось підлаштували та підлатали. З точки зору прибутковості "пасажирка" абсолютна збиткова.

За його слова, було декілька нарад у президента, де поставили завдання надати можливість Укрзалізниці оновити парк пасажирських вагонів.

Фонд безпеки дорожнього руху на сьогодні має невикористані кошти повною мірою 2019 року. Навіть не кажу про 2020 рік,

– зазначив Марченко.

"Бачачи таку можливість економії та в підвищенні ефективності таких видатків на наступний рік, ми переспрямували частину коштів саме на цей напрямок", – додав Марченко.

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Міністр повідомив, що він максимально підтримує таке рішення, тому що це дасть Україні вперше за часи незалежності повністю оновити парк вагонів.