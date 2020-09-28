Міністерство фінансів запропонувало в проєкті бюджету направити гроші, отримані від штрафів за перевищення швидкості на дорогах, на закупівлю нових вагонів для Укрзалізниці. Натомість в МВС – категорично проти.

Про це в понеділок, 28 вересня, на брифінгу повідомив заступник очільника МВС Антон Геращенко, пише 24 канал.

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Чиновник переконаний: краще купувати нові вагони за бюджет Укрзалізниці. Мовляв, вона повинна мати гроші на оновлення свого рухомого складу.

Ми категорично проти рішення, яке Мінфін запропонував у проєкті бюджету. Ми направляємо свою групу на комітет із питань бюджету та фінансів,

– наголосив Геращенко.

Зазначимо, що станом на початок вересня правоохоронці склали 833 949 постанов щодо перевищення швидкості на дорогах України. Водії-порушники вже сплатили 645 526 штрафів.