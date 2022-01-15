Пхеньян решил перейти к своей любимой тактике – угрозам ядерным оружием. И это – не добившись уступок от США и после провальных переговоров с Южной Кореей.

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Запуск новейших гиперзвуковых ракет

Накануне под присмотром лидера страны Ким Чен Ына прошли сразу 2 запуска новейших гиперзвуковых ракет. По крайней мере о том, что это именно гиперзвук, говорят сами северокорейцы.

Стоит отдельно напомнить, что гиперзвуковые ракеты отличаются высокой степенью манёвренности и существующие сегодня радары попросту не способны их обнаружить. Они могут нести на себе ядерный заряд, что делает эти ракеты особенно опасными в руках таких диктаторов как Ким Чен Ын.

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США и региональные союзники тут же осудили эти испытания. Они в очередной раз подчеркнули, что ООН запретила КНДР проводить любые ракетные запуски и призвали Ким Чен Ына вернуться за стол переговоров о ядерном разоружении.

Ким Чен Ын не собирается уступать

Но Ким, похоже, уступать не собирается. Ранее в своей программе по развитию страны на 2022 год он объявил об усилении северокорейской армии и дальнейших ракетных разработках.

Все это на фоне продовольственного кризиса, который ведет страну к массовому голоду.

Казалось бы, в такой ситуации стоит позаботиться о людях, а не о новых ракетах. И в одном из своих выступлений в конце 2021 года Ким Чен Ын прямо заявил, что КНДР столкнулась "борьбой не на жизнь, а на смерть" и пообещал исправить нехватку продовольствия и социальные проблемы граждан.

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Хотя уже сегодня мы видим, что в самом начале 2022 года Ким больше думает о ракетах, а не о надвигающемся голоде. Потому и складывается впечатление, что Ким говорил скорее о борьбе за выживание своего режима.

Дело в том, что создание постоянной угрозы извне и нагнетание обстановки – это чуть ли не единственное, на чем держится северокорейский режим.

Ведь таким образом Ким всегда может рассказать своему народу, что это внешние враги устроили нам экономическую блокаду и грозят вторжением, а "мы просто вынуждены защищаться, потому и тратим деньги на ракеты, а не на еду".

Почему Ким Чен Ын может попасть в ловушку

Другим таким фактором для сохранения режима Ким Чен Ына может стать Китай. Ведь на фоне глобального противостояния США и Китая, такая точка напряжения очень выгодна Пекину и он готов всячески поддерживать Кима.

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Вероятно, что именно китайские специалисты и помогают Пхеньяну разрабатывать новые ракеты. Выходит, что на сегодняшний день Ким Чен Ыну попросту незачем вести диалог с Западом.

С одной стороны он прикрыт ядерным оружием, а с другой – Китаем. Но это может стать настоящей ловушкой для самого Кима. Ведь если проблема голода усугубиться, а Китай помощи с продовольствием не окажет, то уже никакие рассказы о национальном величии не помогут сдержать народный гнев.