Пауза у протистоянні: перемир'я у конфлікті щодо Нагірного Карабаху можуть погодити незабаром
Вірменія та Азербайджан можуть вже 9 – 10 жовтня домовитись про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Таку інформацію поширюють європейські ЗМІ. Тим часом, у Єревані уже заявили, що готові до початку мирного процесу.
Перемир'я можуть оголосити вже 9 – 10 жовтня
Оголосити про примирення можуть вже ввечері 9 жовтня – після консультацій вірменського та азербайджанського міністрів закордонних справ у Москві. Про це інформує AFP з посиланням на адміністрацію президента Франції.
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Орієнтуємося на досягнення перемир'я сьогодні ввечері або завтра, але все ще ненадійно,
– повідомили AFP в Єлисейському палаці.
Єреван готовий до врегулювання конфлікту
9 жовтня глава уряду Вірменії Нікол Пашинян сказав, що Єреван вже готовий до врегулювання конфлікту. Мирний процес має відбуватись в рамках Мінської групи ОБСЄ.
Тим часом, президент Азербайджану Ільхам Алієв зазначив, що рішення про припинення вогню має бути погоджене двома сторонами.
Детально про конфлікт між Азербайджаном та Вірменією можна прочитати тут.