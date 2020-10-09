Вірменія та Азербайджан можуть вже 9 – 10 жовтня домовитись про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Таку інформацію поширюють європейські ЗМІ. Тим часом, у Єревані уже заявили, що готові до початку мирного процесу.

Перемир'я можуть оголосити вже 9 – 10 жовтня

Оголосити про примирення можуть вже ввечері 9 жовтня – після консультацій вірменського та азербайджанського міністрів закордонних справ у Москві. Про це інформує AFP з посиланням на адміністрацію президента Франції.

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Орієнтуємося на досягнення перемир'я сьогодні ввечері або завтра, але все ще ненадійно,

– повідомили AFP в Єлисейському палаці.

#BREAKING Karabakh warring parties heading 'towards a truce' Friday or Saturday: France pic.twitter.com/UTfH1CgRIr — AFP news agency (@AFP) October 9, 2020

Єреван готовий до врегулювання конфлікту

9 жовтня глава уряду Вірменії Нікол Пашинян сказав, що Єреван вже готовий до врегулювання конфлікту. Мирний процес має відбуватись в рамках Мінської групи ОБСЄ.

Тим часом, президент Азербайджану Ільхам Алієв зазначив, що рішення про припинення вогню має бути погоджене двома сторонами.

Важливо! На запрошення президента Росії Володимира Путіна 9 жовтня до Москви прибудуть міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану. Саме на російській території вони сядуть за стіл переговорів.

Детально про конфлікт між Азербайджаном та Вірменією можна прочитати тут.